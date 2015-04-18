هنرمندان انقلاب در جبهه های جنگ نرم جانبازی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سینا دلشادی پیش از ظهر شنبه در دیدار هنرمندان حوزه هنری با نماینده ولی فقیه مازندران با اشاره به اینکه با حوزه هنری فراز و نشیب هایی دارد که توانسته دستاوردهایی را در جهان اسلام بوجود آورد، افزود: حوزه هنری توانسته با کمک گرفتن از هنر و بردن این هنر به میان جامعه به شکل گیری هنر انقلاب اسلامی گام های موثری در جامعه بر دارد.

وی با بیان اینکه حوزه هنری تشکیلاتی است که روی آن کار شده است، اذعان داشت: به فرموده مقام معظم رهبری حوزه هنری حقی به هنر مذهبی و دین دارد و بعنوان پایگاه همیشه اسلام باقی خواهد ماند.

مدیر حوزه هنری مازندران تصریح کرد: ایجاد حرکت عظیم الهام بخش در زمینه ادبیات اسلامی و جلوگیری از به ثمر نشسته است برخی جریان های معاند با فرهنگ اسلامی دو ویژگی شاخص و مهم حوزه هنری مقام معظم رهبری بیان کرد.

دلشادی با اشاره به هفته هنر انقلاب بمناسبت شهادت شهید اهل قلم آوینی، افزود: امروز هنرمندان انقلاب خود را سربازان شهید آوینی و لشکر اسلام می دانند و در جبهه های جنگ نرم هنرنمایی و جانبازی می کنند.

وی خاطرنشان کرد: شعر، شعار، قلم، قدم و هنر هنرمندان ودیعه ایست الهی که تنها در مسیر دین خدا بکار خواهد گرفته شد.