جلال خدامحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مرحله نهایی بیست و سومین دوره مسابقات درسی‌هایی از قرآن برگزار می‌شود، گفت: این مسابقات همزمان با سراسر کشور در ۱۹ حوزه در سطح استان برگزار می‌شود.

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: این مسابقات از نیمه مهرماه سال ۹۳ به صورت هفتگی آغاز شده و تا نیمه اسفندماه نیز ادامه داشت که اکنون مرحله کشوری و نهایی این مسابقات برگزار خواهد شد.

وی گفت: در این مسابقات ۳۴۰ آموزشگاه با حضور ۴۳ هزار و ۶۷۲ نفر شرکت کرده بودند که ۲ هزار و ۱۸۰ دانش آموز از قم به مرحله کشوری راه یافته‌اند.

خدامحمدی عنوان کرد: به نفرات برتر هدایایی از قبیل سفر عتبات عالیات، مشهد مقدس و غیره اهدا خواهد شد.

وی بیان کرد: این مسابقات طی ۱۸ هفته برگزار شده و از هر ۲۰ نفر یک نفر برای مرحله کشوری انتخاب شده‌اند.