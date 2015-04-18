ارتش ایران یکی از توانمندترین ارتش های جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی قبل از ظهر شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح با گرامیداشت نام و یاد شهدا و با آرزوی عزت و اقتدار برای نیرو های مسلح افزود: برای خاموش کردن فتنه های دشمنان در کشور بنیانگذار انقلاب اسلامی روز ۲۹ فروردین را در سال ۵۸ به نام روز ارتش نامگذاری کرد و از همان سال رژه نیرو های ارتشی روز ۲۹ فروردین برگزار می شود.

وی این روز را افتخاری برای ارتش کشور دانست و با اشاره به شعار سال افزود: دلیل نامگذاری این روز به نام ارتش برای ایجاد همدلی و همبستگی بیشتر میان بوده است چرا که همدلی و همبستگی در تمام عرصه ها موجت سربلندی کشور اسلامی می شود.

امام جمعه زنجان اظهار داشت: ارتش همیشه و در همه حال گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب بوده و وفادارانه در کتار سایر نیروهای مسلح همچون دژ مستحکم از کشور در برابر دشمنان دفاع کرده است.

وی ارتش کشور را یکی از توانمندترین ارتش های جهان دانست و گفت: این توانمندی با پیروی از فرامین فرماندهی کل قوا بوده و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در عرصه آموزش نظامی و ساخت و ساز جنگ افزار برای ارتقا توان رزمی و ایجاد دیوار دفاعی توانمند عمل کرده است.

وی با بیان اینکه ارتش به صورت شبانه روزی مرزهای منطقه را زیر نظر دارد بیان کرد: ارتش با پیروی از رهبری آماده پاسخ گویی به کوچکترین تهدید دشمن هستند و از عوامل ثبات امنیت در کشور محسوب می شود.



فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی زنجان نیز اظهار داشت: ارتش ایران با اقتداردرونی خود به اوج آمادگی رسیده است و امروز به جایگاهی دست یافته که می تواند اقدام به ساخت سلاح های پیشرفته نماید و از این رو به خود کفایی برسد و به عنوان یکی از آماده ترین و مقتدرترین ارتش های جهان محسوب شود.

سرهنگ علی مظهری با بیان اینکه ارتش به صورت شبانه روزی اقدام به نگهداری و صیانت از حریم مرز های ایران می کند گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع از کشور در دوران ۸ سال دفاع مقدس شهیدان بسیاری را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.

وی ابراز کرد: ارتش ایران با زیر نظر گرفتن اقدامات دشمنان اقدام به برگزاری مانورهایی می کند که برای مقابله احتمالی مناسب باشد.

سرهنگ مظهری نیروهای مسلح کشور را در اوج آمادگی دانست و خاطر نشان کرد: نیروهای مسلح امروز در شرایطی هستند که شدید ترین پاسخ ها را به هر گونه تهدید احتمالی خواهند داد.

فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی ارتش زنجان در این مراسم نام و یاد شهیدان انقلاب و اسلام را گرامی داشت و بیان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز نیز در تمامی عرصه‌ها حافظ حریم کشور است و در برابر کوچکترین تعرض به کشور پاسخ کوبنده ای خواهد داد و ارتش ایران در جایگاهی قرار دارد که دنیا بر روی آن حساب باز کرده است.