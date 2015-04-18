مواد آلی خاک استان گلستان زیر یک درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، سید صمد ضیایی، ظهر شنبه، در نشست با اصحاب رسانه استان با بیان این که برای بهتر شدن وضعیت مواد آلی خاک باید از کودهای آلی استفاده کنیم، اظهار کرد:باید به دنبال تغییر استفاده در کودها نیز باشیم و به عنوان مثال به دلیل کمبود مواد آلی خاک باید در کودهای پتاسه به دنبال استفاده از سولفات پتاسیم برویم.

وی در ادامه با بیان این که سال گذشته جمعا ۱۱۹ هزار تن انواع کود دراستان به مصرف کشاورزی رسید، گفت: از این مقدار ۸۷ هزار و ۱۱ تن کود ازته، ۲۶ هزار و ۴۷ تن فسفاته و شش هزار و ۲۳ تن نیز کود پتاسه بود.

ضیایی با بیان این که ما هنوز با میانگین مصرف کود در دنیا فاصله زیادی داریم ، گفت: آن چه سبب افزایش تولید محصولات کشاورزی می شود کود و نهاده های کشاورزی است و این در حالی است که مصرف متوسط کود در هر هکتار در استان ۷۵ کیلو ودر کشور ۳۵۰ کیلو است.

وی تصریح کرد: ما به دنبال تغییر مصرف در کودهای شیمیایی هستیم و در نظر داریم از کودهایی استفاده کنیم که از لحاظ عملکردی بهتر باشند.

وی افزود: در کود ازته باید بیشتر به دنبال مصرف سولفات و نیترات آمونیوم باشیم و در ازته نیز به دنبال اوره فرم هستیم که به شکل گرانول استفاده شودو به لحاظ مصرف برای کشاورزان راحت تر است.