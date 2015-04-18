به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فراهانی در تشریح سیاست‌های جدید ساخت نیروگاه‌های برق مقیاس کوچک و تولید پراکنده برق، گفت: ستخت نیروگاه‌های مقیاس کوچک و تولید پراکنده یکی از سیاست های کلان صنعت برق کشور است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه مولدهای گازسوز افزون‌بر داشتن بازده بالا، از تلفات شبکه انتقال جلوگیری می‌کنند و امکان بازیابی راحت تلفات گرمایشی را فراهم می کند، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری برای احداث این مولدها درمقایسه با نیروگاه‌های بزرگ بسیار نازل و کمتر بوده و با توجه به پراکنده بودن این واحدها و نزدیک بودن آنها به محل مصرف، از نظر پدافند غیرعامل اهمیت دارد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت با یادآوری اینکه تولید همزمان برق، گرمایش و سرمایش از دیگر مزایای واحدهای تولید پراکنده است اظهار داشت: هم اکنون مطالعه امکان‌سنجی اجرای طرح CHP از طریق بازیابی تلفات دودکش نیروگاه طرشت توسط سازمان بهره‌وری انرژی ایران انجام گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه باید از این واحد CHP برای بهره‌گیری در واحدهای مسکونی و تجاری اطراف نیروگاه استفاده و گرمایش موردنیاز آنها را تامین کنیم، بیان کرد: از سوی دیگر این مولدها کمترین میزان آلایندگی را دارند که از نظر شرایط زیست‌محیطی رویکرد مناسبی است.

فراهانی درباره رویکرد توسعه‌ای مولدهای مقیاس کوچک هم توضیح داد: یکی از راهکارهای کاهش شاخص شدت انرژی را استفاده از مولدهای مقیاس کوچک بوده و رفته رفته استفاده از نیروگاه‌های تولید پراکنده در کشور افزایش یابد و از پتانسیل موجود و مزایای آن حداکثر استفاده شود.

این مقام مسئول با تاکید بر لزوم کاهش تلفات شبکه برق با استفاده از مولدهای مقیاس کوچک، افزود: یکی از الزام‌های نیروگاه‌های بزرگ، احداث آنها در خارج از شهرها است و انتقال برق تولیدی تا محل مصرف موجب مقداری تلفات می‌شود اما نیروگاه‌‌های مقیاس کوچک به‌دلیل نصب در محل مصرف موجب ایجاد تلفات نمی‌شود.

به گفته وی سال گذشته درمجموع توان تاییدیه‌های فنی صادرشده از سوی مرکز توسعه تولید پراکنده ۲۲۴۲ مگاوات بوده که شامل مولدهای تولید پراکنده جدید و تمدید تاییدیه‌های فنی موجود است.