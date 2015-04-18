به گزارش خبر گزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سید نصرالله سجادی با اشاره به علت انتقال انجمن "جوجیتسو" ، "کیک بوکسینگ واکو" و "ساواته" از فدراسیون رزمی به فدراسیون انجمن های ورزشی، گفت: قرار شد از ابتدای سال ۹۴ فدراسیون هایی که صرفاً در ورزش همگانی فعالیت دارند یا به عبارتی بُعد قهرمانی و رقابتی ندارند، زیر نظر معاونت همگانی فعالیت کنند. با توجه به این امر، یازده فدراسیون به معاونت همگانی انتقال یافت.

وی افزود: بر اساس اعلامی که از سوی شورای المپیک آسیا شده است، در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ ، سه رشته "جوجیتسو"، "کیک بوکسینگ واکو" و "ساواته" جزو برنامه رسمی بازی ها هستند و در نتیجه در زمره رشته های رقابتی محسوب می شوند. بر این اساس قرار شد انجمن های این رشته ها زیر نظر فدراسیون انجمن های ورزشی به فعالیت های خود ادامه دهند.

سجادی درباره ملاک انتخاب این رشته ها، اظهار داشت: ملاک ما برای انتخاب این بوده که رشته ها باید مورد تائید "شورای آسیا" یا IOC"" و یا" اسپورت اکورد" باشند که این ها برگزار کننده یک سری مسابقات رسمی هستند. در صورتی که رشته ای جزو این برنامه ها قرار گیرد زیر نظر معاونت ورزش قهرمانی به فعالیت خود ادامه می دهد.

معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: از طرف دیگر هم اگر رشته ای در هیچ یک از این مسابقات شرکت نکند زیر نظر فدراسیون ورزش های همگانی قرار می گیرد؛ بر این اساس فدراسیون ورزش های رزمی کار خود را هم چنان ادامه می دهد و این رشته ها برای این که در برنامه رسمی بازی های آسیایی دوره بعد حضور دارند، انجمن های آن ها زیر نظر فدراسیون انجمن های ورزشی فعالیت می کند.

وی تاکید کرد: انجمن کوراش و کشتی با کمربند هم به صورت همزمان با سه رشته یاد شده از انجمن های ورزشی جدا شده اند و زیر نظر فدراسیون کشتی رفته اند. پس این به معنای آن نیست که رشته ای تعطیل شود یا فعالیتش متوقف شود؛ اتفاقاً این جابه جایی ها برای حمایت بیشتر از رشته ها و فدراسیون ها صورت می گیرد.