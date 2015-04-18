به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صفری، مدیر کمیته اجرایی بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده امسال شاهد حضور پررنگ کشورهای خارجی در نمایشگاه بیست و هشتم خواهیم بود به طوری که پیش بینی می‌شود در این دوره شاهد افزایش ۲۰ درصدی کتاب‌های لاتین باشیم.

مدیر کمیته اجرایی بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در توضیح کتاب‌های لاتین وارد شده به کشور برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران اظهار کرد: تا به امروز ۲۲۴ تن کتاب برای حضور در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران به کشور وارد شده است.

وی ادامه داد: این محموله‌ها از کشورهای لبنان، سوریه، اردن، عراق، مصر، عمان، انگلستان و آمریکا به کشور وارد شده است. با توجه به آمار منتشر شده پیش‌بینی می‌شود که امسال شاهد رشد ۲۰ درصدی کتاب‌های لاتین در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب باشیم.

صفری با اشاره به مسیر ورود کتاب‌های لاتین به کشور گفت: تا به امروز ۱۱ محموله زمینی به کشور وارد شده است و از اواسط هفته جاری نیز شاهد ورود محموله‌های هوایی به کشور خواهیم بود همچنین محموله‌های دریایی نیز از اواخر هفته آینده به وسیله کشتی به کشور وارد خواهد شد.

مدیر کمیته اجرایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در بخش پایان اظهار کرد: آمارهای منتشر شده بسیار امیدوارکننده است و خوشحالیم که با برنامه‌ریزی های انجام شده امسال شاهد افزایش حضور کشورهای خارجی در نمایشگاه کتاب تهران خواهیم بود.

آمادگی ۲۷۰۰ شعبه بانک صادرات برای ارایه بن‌کارت‌ به دانشجویان و طلاب

در خبری دیگر از نمایشگاه، ۲۷۰۰ شعبه بانک صادرات ایران در سراسر کشور آماده ارایه بن‌کارت‌های الکترونیک بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به دانشجویان و طلاب هستند.

بانک صادرات برای هشتمین سال است که به عنوان بانک عامل به ارایه خدمات در نمایشگاه کتاب تهران می‌پردازد. دانشجویان و طلاب سراسر کشور می‌توانند پس از ثبت‌نام در سایت http://bon.tibf.ir/ برای دریافت بن‌کارت‌های الکترونیک خود از تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه با مراجعه به شعبه‌های مذکور نسبت به دریافت بن کارت‌های الکترونیک خود از طریق شعب اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، بن کارت‌های الکترونیکی خرید کتاب با احراز هویت از طریق کد رهگیری، کارت دانشجویی و کارت ملی قابل ارایه به دانشجویان خواهد بود. بن کارت‌های الکترونیک کتاب در ایام نمایشگاه قابلیت استفاده دارند و پس از پایان نمایشگاه مسدود خواهند شد و درباره مانده کارت‌ها در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از تاریخ ۱۶ تا ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.