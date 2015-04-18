برگزاری نمایشگاه بزرگ پیوست فرهنگی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه در دو بخش اصلی (بازی و اسباب بازی) و(لوازم التحریر و تجهیزات کمک آموزشی و کتابخانه ای) به مدت ۱۰ روز و با حضور نهادها، سازمان‌ها و مراکز فرهنگی و اجتماعی، شرکت‌ها و تولیدکنندگان و مراکز علمی و آموزشی برپا می شود.

یک بخش از این نمایشگاه اختصاص با بازی و اسباب بازی دارد که در آن انواع اسباب بازی های فکری، آموزشی، توپی، وسایل بازی همانند اسکوتر، اسکیت، اسباب بازی‌های برقی شامل ماشین برقی، رادیو کنترلی، رالی اسپرت، ربات‌ها، انواع پازل‌ها ولگوها، انواع عروسک‌ها، اسباب بازی‌های پلاستیکی رنگ شناسی و شخصیت پردازی کودک قرار دارد.

بخش دوم نمایشگاه بزرگ پیوست فرهنگی نیز اختصاص به لوازم التحریر، تجهیزات کمک آموزشی و تجهیزات کتابخانه ای دارد که در این بخش هم انواع لوازم التحریر شامل کتاب‌های آموزشی، علمی، دفتر، دفترچه، دفترچه یاداشت، مداد، مداد رنگی، خودکار و انواع نوشت افزار، تجهیزات کتابخانه ها، فایل‌ها، قفسه ها و دیگر تجهیزات این حوزه عرضه می شود.

معرفی تجهیزات و اقلام نوین آموزشی و کمک آموزشی، آشنایی با اسباب بازیهای موثر در رشد جسمی و ذهنی کودکان و آشنایی تولیدکنندگان با نیازهای این قشر، ارائه و معرفی آخرین دستاوردهای تولید کنندگان داخلی و ترویج مبانی اصولی ارتباط آگاهانه، یکپارچه سازی فعالیت های این حوزه، ایجاد فرهنگ انتخاب درست اسباب بازی و ایجاد فضای فرهنگی در توسعه سرگرمی و اسباب بازی برخی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

همزمانی این رویداد با نمایشگاه کتاب تهران که با استقبال عموم مردم از سراسر کشور مواجه است، باعث می شود تا جمعیت عظیمی از این رویداد بزرگ فرهنگی و بخش‌های جنبی آن بازدید کنند.

نمایشگاه بزرگ پیوست فرهنگی از تاریخ ۱۷ اردیبهشت تا ۲۶ اردیبهشت به مدت ۱۰روز در محل مصلای جنوبی امام خمینی (ره) آماده بازدید علاقه مندان خواهد بود.