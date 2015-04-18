به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در فراخوانی به سرمایه‌گذاران برای بهره‌برداری از املاح نمک دریاچه ارومیه اعلام کرد: سرمایه‌گذاری در استانهای آذربایجان شرقی و غربی به منظور بهره‌برداری از املاح نمک دریاچه و با هدف احیای دریاچه به طریقی که در روش‌های برداشت و فرآوری تمامی الزامات فنی و زیست‌محیطی رعایت شود، جزء اولویتهای سرمایه‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

در خصوص اجرای طرح‌های پیشنهادی با هدف احیای دریایچه ارومیه در دی ماه سال گذشته جلسه ای با حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استانهای آذربایجان شرقی و غربی و نماینده ستاد احیای دریاچه ارومیه برگزار شد. در این جلسه مقرر گردید؛ مطالعاتی که در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در دست اقدام است نهایی و خروجی مطالعات مبنای تصمیم گیری های بعدی در سازمانهای استانی و معاونت طرح و برنامه وزارت قرار گیرد.

سرمایه گذاران می‌توانند طرح هایی نظیر تولید کربنات کلسیم، کلرید سدیم، سولفات پتاسیم، کلرور منیزیم، سولفات سدیم و بور، کلرید پتاسیم، هیدروکسید منیزیم و ... را به همراه گزارش فنی و اقتصادی و با تاکید بر تعیین روشهای برداشت به ستاد احیای دریاچه ارومیه و سازمانهای تابعه استانی این وزارتخانه ارسال کنند.