۱۳۴۲ فقره وام قرض الحسنه کارگشایی به مددجویان کهگیلویه پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله فروزنده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کهگیلویه درسال گذشته به منظور کمک به اشتغال و خوداتکایی خانواده های تحت حمایت این نهاد، وامهای خوداشتغالی و خود کفایی در تمامی زمینه ها به این خانواده ها پرداخت کرد.

وی اظهار داشت: با اعطای این وام ها بسیاری از خانواده های تحت حمایت به مرحله خود کفایی رسیده و از گردونه حمایت خارج شدند.

فروزنده یادآور شد: به موازات اعطای وامهای خود اشتغالی، این نهاد در سال گذشته یک هزار۳۴۲ فقره وام قرض الحسنه با اعتباری بالغ بر۱۴ میلیارد و ۴۹۷ میلیون ریال به مددجویان واقشار آسیب پذیر پرداخت کرد.

وی بیان کرد: وامهای قرض الحسنه کارگشایی جهت رفع احتیاجات ضروری اشخاص از قبیل هزینه های درمان، ازدواج، تعمیر و تأمین مسکن، بدهکاری های مالی و کمک هزینه های تحصیلی و... با در نظر گرفتن تمامی شرایط و رعایت اولویت ها و اخذ تعهدات و ضمانت های معتبر به واجدین شرایط پرداخت می شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه سیاست کلی این نهاد توانمند کردن خانوده های تحت حمایت است، عنوان کرد: در این راستا با توجه به توانایی و داشتن شرایط و ظرفیت های موجود هر منطقه وام خودکفایی و قرض الحسنه کارگشایی به این خانواده ها اعطاء می شود.

فروزنده تصریح کرد: روند اعطای وامهای قرض الحسنه در سال جاری ادامه خواهد شد.