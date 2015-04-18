کمپین تقدیر از اهداکنندگان خون تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست ستاد بزرگداشت روز جهانی اهداکنندگان خون با حضور دکتر سیما ذوالفقاری رئيس ستاد بزرگداشت روز جهانی اهداکنندگان خون، دكتر بشير حاجي بيگي مديركل دفتر مديرعامل و روابط عمومي، مشاورين مديرعامل و ساير اعضای این ستاد در سازمان انتقال خون ایران، برگزار شد.

در این نشست، دکتر سیما ذوالفقاری معاون فنی و فناوری های نوین سازمان انتقال خون ایران و رئیس ستاد بزرگداشت روز جهانی اهداکنندگان خون، با طرح محورها و موضوعاتی که برای برگزاری این مناسبت بین المللی باید در نظر گرفته شود، از همکاران خواست نظرات خود را برای برگزاری هرچه بهتر روز جهانی تقدیر از اهداکنندگان خون ارایه کنند.

همچنین دکتر فریبا صیقلی مدیر همکاری های بین الملل سازمان انتقال خون ایران، با اشاره به شعار ویژه سازمان جهانی بهداشت برای روز جهانی اهداکنندگان خون با عنوان: «برای نجات جانم از تو سپاسگزارم.» بر تشکیل کمپین های مردمی و بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای برگزاری این مناسبت تاکید کرد و گفت: باید براساس اولویت مورد نظر نهاد بین المللی برگزار کننده، برنامه های تقدیر از اهداکنندگان خون سرلوحه برنامه ریزی این مناسبت باشد.

در این جلسه، اعضای ستاد موارد مورد نظر خود را ارایه و به بررسی برنامه های این روز پرداختند. همچنین مهندس مجید رجبی معمار مشاور فرهنگي و اجتماعي، دکتر فردين بلوچي مشاور امور ساماندهي تجهيزات و ملزومات پزشكي و دکتر محمود هادی پور مشاور امور مصرف كنندگان مستمر خون نظرات خود را برای برگزاری بهتر روز جهانی اهداکنندگان خون بیان و بر پیگیری و برنامه ریزی هرچه سریعتر اجرای این برنامه ها توسط روابط عمومی سازمان تاکید کردند.

تهیه بسته خبری ویژه این مناسبت جهت بهره برداری در رسانه ها به ویژه صدا و سیما، تهیه پیام های کوتاه حاوی شعارها و برنامه های ویژه این روز، تهیه تیزر تلویزیونی، مذاکره با نهادهای مورد انتظار برای مشارکت در این برنامه ها به ویژه شهرداری تهران، صدا و سیما، جمعیت هلال احمر، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های وابسته، مدیریت اهدای خون در روزهای پس از مناسبت جهانی برای جلوگیری از انباشت بیش از حد خون و فرآورده ها در مراکز اهدای خون، بهره گیری از توان مالی شرکت ها و مراکز علاقمند برای مشارکت در برنامه های تقدیر از اهداکنندگان خون، قدردانی از اهداکنندگان خون سراسر کشور با ارسال تقدیرنامه و پیامک از مهمترین نظرات ارایه شده در این نشست بود. افزون بر ارایه برنامه های پیشنهادی، اعضای ستاد بر لزوم حمایت مالی معاون اداری و مالی سازمان برای برنامه ریزی به موقع کمپین روز جهانی اهداکنندگان خون تاکید کردند.

همچنین دکتر مهتاب مقصودلو معاون آموزش و پژوهش موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون، آمادگی این معاونت را برای همکاری با برنامه های تقدیر از اهداکنندگان خون اعلام و پیشنهاد کرد برنامه نشست هم اندیشی برای سنجش و افزایش رضایتمندی و تکریم اهداکنندگان خون همزمان با روز جهانی اهداکنندگان خون برگزار شود.