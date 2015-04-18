صلابت ارتش نقشه های دشمنان را به ناامیدی تبدیل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن عاملی بعد از ظهر شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح در اردبیل تصریح کرد: هم اکنون امنیت یک نماد ویژه و بسیار برازنده برای کشور محسوب می‌شود.

وی عزت، عظمت و شجاعتی که هم اکنون در کشورحاصل شده را در سایه دلاور‌مرد‌ی‌های نیروهای مسلح دانست و افزود: نیروهای مسلح همواره با جان و دل از خاک و مرز و بوم کشورمان دفاع کرده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان با تاکید به ضرورت قدردانی از این سرمایه عظیم گفت: باید خدا را به خاطر این امنیت مثال‌زدنی شاکر باشیم چراکه این امنیت در سایه فداکاری‌های نیروهای مسلح به دست آمده است.

عاملی معتقد است‌ هر کشوری اقتدار و بنیه نظامی و دستاوردهای علمی و فناوری قاطعی داشته باشد به یقین هیچ کشور دیگر اجازه تجاور به آن را نخواهد داشت و جمهوری اسلامی ایران به این افتخار بسیار بزرگ دست یافته است.

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه دشمنان اسلام و استکبار جهانی با پایه‌ریزی گروه‌های داعش، القاعده، طالبان و النصره در صدد هستند در خاورمیانه اختلافاتی به وجود آورند، گفت: ملت ایران در این زمینه هوشیاری لازم را دارد و با صلابت ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران این نقشه‌ها را به یاس و ناامیدی تبدیل می‌کند.

عاملی گفت:‌ هم‌اکنون کشور ایران با درایت‌های مقام معظم رهبری، اقتدار نیروهای مسلح و بصیرت و ولایتمداری مردم به اقتداری دست یافته که تمام استکبار جهانی حتی فکر تعرض و نگاه چپ به مرزهای کشور را ندارند.

وی افزود: سال‌های متوالی است که درخاورمیانه خون بیش از چند هزار مظلوم بیگناه از جمله کودکان، زنان و مردان ریخته می‌شود و شورای امنیت با گستاخی از این جنایت‌های هولناک حمایت می‌کند

نماینده ولی فقیه در استان تاکید دارد که هم اکنون شورای امنیت و سازمان ملل به جای اینکه از حق مظلومان دفاع کند از ظالم دفاع کرده و نمونه آن در یمن که مذاکره و آشتی طرح نمی شود، مشاهده می شود.

نماینده مردم استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد:‌ به لطف خداوند متعال، رهنمودها و درایت‌های مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران هم اکنون کشورمان در آب‌های بین‌المللی مانور می‌دهد و هیچ کشوری حق تجاوز به این نیروها را ندارد.

وی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار اقتدار و عظمت یک ارتش صلح‌طلب است، افزود:‌ نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران تنها از خاک و مرز و بوم کشورمان دفاع می‌کنند و فکر هیچ نوع جنگ‌ستیزی را ندارند.

امام جمعه اردبیل قدرت ارتش را برگرفته از اعتقاد و اعتماد مردمی، روحیه ولایت‌مداری و پایبندی به مبانی ارزشی دین الهی توصیف کرد و گفت: اگر ارتش‌های دنیا به قدرت مادی وابسته هستند و بر این قدرت تکیه کرده‌اند، امروز قدرت ارتش ما یک قدرت ماورای مادی و برگرفته از توان معنوی و خوداتکایی کامل است