گذر تاریخی فیروزآباد میبد مرمت می‌ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ادیبان اظهار داشت: پس از اتمام پروژه کف سازی و بدنه سازی گذر نارین قلعه، مرمت گذر فیروزآباد آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: پروژه مرمت و احیای گذر فیروزآباد در ابتدای سال ۹۴ آغاز شده و دارای عناصر معماری با ارزشی مانند بقعه بابک، مسجد، ساباط و حمام قدیمی است و یکی از گذرهای مهم شهر تاریخی میبد و از محورهای گردشگری این شهر به شمار می رود.

ادیبان افزود: این پروژه مرمتی به صورت مشارکتی توسط میراث فرهنگی و شهرداری میبد آغاز شده و احیای حمام و آب انبار این محله از اهداف اصلی اجرای پروژه مرمت است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر عملیات ازاره چینی و محوطه سازی این مسیر در حال انجام است.