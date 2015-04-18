رسیتال فلوت و پیانو دو هنرمند جهانی در تالار رودکی

به گزارش خبرگزاری مهر، این رسیتال که در راستای برنامه‌های شش‌ماه نخست سال ارکستر سمفونیک تهران است ، رضا ناژفر ساز فلوت را خواهد نواخت و همچنین ترزا شوماخر او را با ساز پیانو همراهی خواهد کرد.

رضا ناژ فر تحصیلات هنری خود را زیر نظر اساتیدی چون سعید تقدسی، مرتضی حنانه، مهران روحانی، فرید عمران، در تهران آغاز و تحصیلات هنری خود را در زمینه نوازندگی فلوت در اولتریخت/ هلند زیر نظر ابی دِ کوانت و دانشکده موسیقی وین با باربارا گیسلر هیس ادامه داد.

وی در دوره تحصیلات خود، مدت سه سال به ارکستر تأتر وین به عنوان تکنواز فلوت پیوست (Vereinigte Buhnen Wien) و کنسرت های مشهوری در جشنواره ها و سالن های کنسرت معتبر در چندین کشور اروپایی و همچنین در ژاپن، چین، ایران، مکزیک و آمریکا برگزار اجرا کرده است.

ترزا شوماخر موسیقی را به طور رسمی در سن ۴ سالگی نزد پدرش و سپس خانم اینگه روزار شروع کرد. او تحصیلات خود را در هنرستان هنرهای زیبای ساربروکن آلمان نزد اساتیدی چون پروفسور والتر بلانک آینهایم و برند گِلمز ادامه داد و مدرک خود را در سال ۱۹۹۳ دریافت کرد.

این هنرمند در دوره تحصیلاتش به استخدام کنسرواتوآری متفاوت به عنوان استاد پیانو و آیوریتمیک در آمد و بلافاصله بعد از دریافت مدرکش در هنرستان هنرهای زیبای اوبرنبورگ آلمان مشغول به کار شد. لازم به ذکر است که ایشان موفق به تداوم پیشرفت در فعالیتهای موسیقی کلاسیک در چندین شهر اروپایی همچون بریستول، بروکسل، بازل، ساربروکن، بن و دویسبورگ شد.

رسیتال فلوت و پیانو ناژفر و شوماخر، ۳۰ و ۳۱ فروردین‌ماه، ساعت ۲۱ در تالار رودکی برگزار خواهد شد.