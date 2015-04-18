اعزام ۱۶ زائر کرمانشاهی به عتبات عالیات از محل عواید موقوفات

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مرادی ظهر شنبه در طرح «اعزام زائرین به حرم حسینی» که در تالار بعثت کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: این طرح، امسال برای دومین بار در کشور اجرا می شود.

وی افزود: از محل هزینه های نیات واقفین و عایدات منطبق با زیارت، ۱۶ نفر از خدام بقاع متبرکه و امامزاده ها در استان کرمانشاه، امروز به کربلای معلی اعزام می شوند.

جانشین مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: از این تعداد ۱۴ نفر را آقایان و ۲ نفر را نیز بانوان تشکیل می دهند.

مرادی خاطرنشان کرد: در کل کشور نیز امسال ۵۰۰ نفر به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.

وی یادآور شد: در سال گذشته نیز ۹۰۰ نفر در قالب طرح مذکور به عتبات عالیات اعزام شدند که سهم استان کرمانشاه در این بین ۲۵ نفر بود.