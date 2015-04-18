نمایش «جایی برای زندگی» به یک مستندساز تقدیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته جمعه ۲۸ فروردین ماه اکران افتتاحیه فیلم مستند «جایی برای زندگی» به کارگردانی محسن استادعلی و همچنین دیدار عوامل فیلم با مردم در موزه سینما برگزار شد.

در این مراسم محسن استادعلی کارگردان فیلم با تشکر از کسانی که شرایط اکران این فیلم را در گروه «هنر و تجربه» فراهم کردند، گفت: اتفاق بسیار خوبی است که فیلم های مستند پس از مدت ها امکان اکران پیدا کرده‌اند.

وی با اشاره به محتوای مستند «جایی برای زندگی» گفت: در این فیلم سعی کردم به زندگی آدم هایی در جامعه نگاه کنم که ما در زندگی روزانه زود از کنارشان می گذریم اما آنها بسیار دغدغه مند زندگی می کنند.

استادعلی با اشاره به درگذشت زاون قوکاسیان و مرتضی ندایی گفت: متاسفانه ما در اواخر سال گذشته زاون قوکاسیان فیلمساز و منتقد خوب کشورمان را از دست دادیم و در ابتدای امسال نیز در گذشت مرتضی ندایی مستندساز و فیلمساز نجیب کشورمان ما را داغدار کرد. امروز نیز محمدرضا مقدسیان مستندساز خوب و باسابقه سینمای ایران در بستر بیماری است و من با آرزوی بهبودی و شفای او نمایش فیلم را به محمدرضا مقدسیا تقدیم می کنم.

استادعلی همچنین با دعوت از همکارانش در ساخت این فیلم از کمک های آنها برای کامل شدن مستند «جایی برای زندگی» تشکر کرد.

در ادامه مراسم مستند «جایی برای زندگی» برای حاضران به نمایش درآمد و پوستر فیلم توسط مهمانان و عوامل امضا شد.

در این مراسم هنرمندانی همچون علیرضا امینی، مهدی کرمپور، مرتضی جذاب، علیرضا علویان،‌ اسماعیل میهن دوست،‌ وحید نصیریان، مجید توکلی، محمد نیکبخت و پناه‌برخدا رضایی، مهدی نادری، فرزاد توحیدی، محمدحسن دامن زن، حمید رضا جلائی پور استاد دانشگاه و جامعه شناس، بهروزی قائم مقام وزیر مسکن و راه و شهرسازی، فرهاد طالبی نژاد،‌ بابک حیدری، علیرضا علویان، علی پزشکی، نسرین عبدی به همراه مسئولانی از وزارت راه و شهرسازی حضور داشتند.

مستند «جایی برای زندگی» به کارگردانی محسن استاد علی در قالب اکران نوروز ۹۴ از ۲۳ اسفند ۹۳ در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران شده است.

مستند «جایی برای زندگی» تاکنون جوایزی همچون سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی مستند از جشنواره سی و دوم فیلم فجر، تندیس شایستگی بهترین کارگردانی مستند از شانزدهمین دوره جشن خانه سینما، دیپلم افتخار بهترین تدوین مستند از شانزدهمین دوره جشن خانه سینما، تندیس ویژه هیات داوران از هشتمین دوره جشنواره بین المللی سینما حقیقت، تندیس جایزه میرداماد از اولین دوره جشنواره بین المللی فیلم اهواز، منتخب بخش داک فیلم جشنواره فیلم کن (فرانسه) در سال ۲۰۱۴، جشنواره فیلم می‌لنیوم (بلژیک) در سال ۲۰۱۵ را بدست آورده است.

در خلاصه داستان فیلم «جایی برای زندگی» آمده است: پویا، رضا، عباس، حسین، سعید و مجتبی هرکدام به دلایلی به خوابگاه آمده‌اند. آن‌ها دور هم یک زندگی جمعی را تجربه می‌کنند و در شرایط متفاوت در کنار هم هستند. این مستند به نمایش زندگی روزمره آن‌ها در چند روز پایانی سال و بیان مشکلات آن‌ها می‌پردازد.

عوامل سازنده این فیلم عبارتند از: کارگردان: محسن استادعلی، تهیه کننده: محسن استادعلی و نسرین عبدی، تصویربردار: فرهاد طالبی‌نژاد، تدوین: بابک حیدری، صدابردار: شاهین پورداداشی، طراحی و ترکیب صدا: سیدعلیرضا علویان، مدیر تولید: سلیم قاسمی، مشاور رسانه‌ای: علی زادمهر.