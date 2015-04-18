برنامه ایران برای تولید نفت در پارس جنوبی کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر میزان استخراج نفت ایران در لایه مشترک نفتی پارس جنوبی صفر است با این وجود تاکنون قراردادی به منظور تامین کشتی FPSO برای استخراج، پالایش و ذخیره سازی نفت از این مدیان مشترک با قطری‌ها امضا شده است.

همزمان با امضای قرارداد ساخت کشتی، ساخت اولین سکوی دریایی لایه نفتی پارس جنوبی به پایان رسیده و پیش بینی می شود تا پیش از فرا رسیدن تابستان نصب این سازه غول پیر نفتی در آب‌های خلیج فاسر به پایان برسد.

از سوی دیگر با وجود صفر ماندن تولید نفت ایران در پارس جنوبی، در شرایط فعلی ظرفیت برداشت روزانه نفت قطر از این میدان مشترک روزانه حدود ۵۲۵ هزار بشکه برآورد می شود.

علیرضا ضیغمی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت طرح توسعه لایه نفتی پارس جنوبی، گفت: عملیات بارگیری اولین سکوی لایه های نفتی پارس جنوبی با مشارکت سازندگان داخلی انجام گرفت.

مدیر طرح لایه نفتی پارس جنوبی در شرکت نفت با اعلام اینکه با نصب اولین سکوی دریایی این میدان مشترک نفتی زمینه برای حفاری چاه‌ها و آغاز تولید نفت فراهم شده است، تصریح کرد: وضعیت فنی و عملیاتی استخراج نفت از لایه نفتی پارس جنوبی در مقایسه با فازهای گازی تفاوت هایی با یکدیگر دارند.

این مقام مسئول با اعلام اینکه سکوی فرآورش لایه‌های نفتی یکی از مهمترین بخش‌های تاسیسات دریایی این پروژه است، اظهار داشت: پس از انجام عملیات مهار بندی مقدمات لازم سکو لایه های نفتی به محل مورد نظر در دریای خلیج فارس انتقال و بر روی زیرسازه خود نصب خواهد شد.

ضیغمی با بیان اینکه با انتقال و نصب این روسازه و تامین سایر تمهیدات مورد نیاز در زمینه توسعه و تولید از میدان لایه نفتی پارس جنوبی نصیب صنعت نفت کشور می شود، اظهارداشت: تاسیسات فرآورشی لایه نفتی پارس جنوبی در ۳ طبقه نصب شده و وزن تقریبی این روسازه ۹۰۰ تن است.

مدیر طرح لایه نفتی پارس جنوبی با بیان اینکه ظرفیت تولیدی تاسیسات سکوی یاد شده ۳۵ هزار بشکه نفت خام در روز است که با احتساب آب همراه نفت توان فرآورش حدود ۴۴ هزار بشکه نفت خام ورودی را دارد، تاکید کرد: روسازه‌ای که عملیات بارگیری آن اواخر هفته گذشته انجام شد، ساخت آن در نقطه‌ای بسیار نزدیک به پایان کار خود متوقف شده بود.

وی با عنوان اینکه حل نشدن به موقع برخی مشکلات و عدم اتخاذ تصمیمات به موقع، گره‌هایی در مسیر پیشرفت پروژه لایه های نفتی ایجاد کرده بود، خاطرنشان کرد: تنها پیمانکار اصلی و یا پیمانکاران فرعی به عنوان مقصر در بروز تاخیرات و مشکلات پروژه معرفی می‌شدند در حالی که حل ریشه‌ای برخی از این مشکلات به تغییر در نگاه کارفرما و تحول در سازمان کارفرمایی هم نیاز داشت که در دولت تدبیر و امید محقق و با ایجاد شرایط جدید اقدامات مناسبی در مورد این پروژه انجام شد.

به گزارش مهر، شرکت ملی نفت ایران از حدود یک دهه گذشته تاکنون توسعه لایه مشترک نفتی پارس جنوبی را آغاز کرده است که در طول مدت این ۱۰ سال تاکنون هیچ یک از سیاست‌ها منجر به آغاز تولید طلای سیاه در این میدان مشترک نشده و طرف قطری به صورت یک جانبه در حال تخلیه کل نفت باقیمانده در مخزن مشترک است.

همزمان با توسعه چاه‌ها و تاسیسات فراساحلی قطر برای تخلیه کامل نفت میدان الشاهین، این شریک نفت و گازی ایران در پارس جنوبی به منظور رفع محدودیت‌های استخراج نفت اجرای یک پروژه جدید را در دستور کار قرار داده است.

از این رو هم اکنون مطالعات ساخت یک پالایشگاه ۲۵۰ هزار بشکه‌ای برای فرآورش نفت سنگین تولیدی میدان الشاهین آغاز شده است که در صورت تکمیل و راه‌اندازی این پالایشگاه امکان افزایش بیشتر استخراج طلای سیاه توسط قطر فراهم می‌شود.

با این وجود با گذشت ۲۳ سال از آغاز تولید قطر از لایه نفتی پارس‌جنوبی در حالی میزان تولید نفت این کشور عربی روندی رو به افزایش را تجربه می‌کند که رویای تولید و انتقال نفت از این میدان مشترک در خلیج فارس ۱۰ ساله شده است.

نحوه انتقال نفت تولیدی لایه نفتی پارس جنوبی هم دیگر چالش جدی برای استخراج پایدار طلای سیاه در این میدان مشترک است به طوری‌که تاکنون سناریوهای مختلفی همچون خرید کشتی ویژه استخراج، ذخیره سازی و فرآورش نفت "FPSO" و یا احداث خط لوله دریایی پیشنهاد شده که هیچ یک از این پیشنهادها حتی به مرحله تصویب هم نرسیده است.

هدف از طرح توسعه لایه نفتی پارس جنوبی تولید روزانه ۳۵ هزار بشکه نفت از بخش غیر مشترک این سازند هیدروکربوری است هر چند قطر از سال ۱۹۹۱ میلادی تولید نفت از این میدان مشترک را آغاز کرده است.