به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور یازدهم پیش و پس از انتخابات بارها ثابت کرد که نگاهش به محیط زیست فارغ از کلیشه های رایج و سنتی یا نگاه فانتزی است. محیط زیست برای روحانی آنطور که خود و اطرافیانش می گویند، اصل است. همین اصل منجر شده تا محیط زیست همواره جایگاهی ویژه در سفرهای استانی وی داشته باشد.

آنچه در ذیل آمده، مروری است از مهم ترین صحبت های محیط زیستی رئیس دولت تدبیر و امید در سفر آخر هفته گذشته به استان گیلان که توسط خبرنگاران ثبت و ضبط شد.

حسن روحانی پنجشنبه گذشته در حاشیه بازدید از منطقه آزاد تجاری و صنعتی انزلی و مجتمع بندری کاسپین با اشاره به گزارشی که توسط معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ارائه شد، گفت: اگر مسئله محیط زیست مورد توجه قرار نگیرد، حیات و سلامت و زندگی همه ما در معرض خطر خواهد بود.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تالاب انزلی به عنوان یک میراث ارزشمند برای کشور اشاره کرد و اظهارداشت: حفظ محیط زیست این تالاب از ضروریات است و باید تمام تلاش ها در راستای توجه به این مهم متمرکز شود.

وی از استاندار گیلان و همه مسئولان خواست دست به دست هم دهند تا فکری برای آلودگی های تالاب انزلی اندیشیده شود تا این تالاب، به روزهای اولیه خود برگردد.

تأکید رییس جمهور بر حراست از جنگل ها

روحانی همچنین ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به استفاده بهینه از آب برای مصارف کشاورزی و عمومی اشاره کرد و گفت: آب بندها، سدها و سدهای لاستیکی مختلف باید ایجاد شود تا در زمینه استفاده از آب به وضعیت مطلوب تری در استان برسیم.

رئیس جمهور مسئله محیط زیست را یکی از مسائل مهم گیلان برشمرد و ادامه داد: حراست از جنگل ها و تالاب ها به ویژه تالاب انزلی، همچنین بهبود وضعیت فاضلاب ها و زباله در استان گیلان کمک شایانی به مساله محیط زیست در این استان می کند.

وی تصریح کرد: ما مصمم هستیم که برای مدتی بهره برداری از جنگل ها کاملا متوقف شود و احیا آنها به بخش خصوصی واگذار شود.

روحانی تاکید کرد: معتقدیم باید دوره تنفس جنگل ها اعلام شود. همچنین کاغذسازی با چوب وارداتی در گیلان توسعه می یابد.

باید از سمن ها برای حفاظت محیط زیست کمک بگیریم

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در حفظ و حراست از محیط زیست اعلام کرد: این سازمان ها می توانند با خدماتی که ارائه می دهند در کنار فعالیت های دولت به حفظ محیط زیست در استان گیلان کمک کنند.

روحانی افزود: باید از سمن ها برای حفاظت محیط زیست کمک بگیریم. قطعاً با چند محیط بان نمی توان مشکلات عظیم محیط زیست کشور را حل کرد.