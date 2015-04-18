به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی با اعلام این خبر، گفت: این جشنواره با هدف آشنایی با اصول و استانداردهای نشر در روابط عمومی و ارایه آثار و تجارب موفق ادارات روابط عمومی در حوزه انتشارات برگزار می‌شود.

مهدی باقریان افزود: این جشنواره در دو بخش رقابتی و كارگاه‌های آموزشی پیش‌بینی شده است كه در بخش رقابتی این جشنواره هفت سرفصل در نظر گرفته شده كه در آن انتشارات برتر حوزه روابط عمومی، بهترین برنامه انتشاراتی‌ و بهترین تبلیغ مكتوب انتخاب می‌شوند.

وی با اشاره به دیگر بخش‌های این حوزه ادامه داد: انتخاب نشریه داخلی برتر، بهترین تحلیل محتوا، كارشناس برتر انتشارات روابط عمومی و نشریه داخلی برتر نیز از دیگر بخش‌های رقابتی این جشنواره هستند.

باقریان درباره دیگر بخش‌های این جشنواره توضیح داد: در حاشیه این جشنواره برای ارتقای سطح دانش شاغلان روابط عمومی و بهبود کیفی فعالیت‌ها و آثار انتشاراتی حوزه روابط عمومی نیز كارگاه‌های تخصصی با موضوع مستندسازی در روابط عمومی و مهارت ها و شیوه های سرمقاله نویسی‌ پیش‌بینی شده است.

به گفته رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی، افراد علاقه‌مند می‌توانند تا ۲۰ خرداد سال جاری، آثار خود را به نشانی دبیرخانه جشنواره به نشانی تهران، بزرگراه همت مسیر غرب به شرق، بعد از برج میلاد و پل شیخ‌بهایی، تقاطع شیراز جنوبی و همت، شماره چهار، طبقه دوم، واحد ۴ ارسال كنند و یا با شماره تلفن ۸۸۰۶۲۹۶۳ تماس حاصل کنند.

بر اساس این گزارش، جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی از سال ۱۳۸۱ همه ساله توسط انجمن متخصصان روابط عمومی و با همکاری دست‌اندرکاران روابط عمومی سازمان‌ها، موسسات دولتی و غیردولتی، استادان، کارشناسان و دانشجویان این رشته در دو سطح ملی و استانی برگزار می‌شود.