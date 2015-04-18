افزایش ۶.۹ درصد قیمت زمین/ کاهش ۱.۳ درصدی نرخ مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسي معاملات ثبت شده در سامانه اطلاعات مديريت معاملات املاك و مستغلات كشور در نيمه اول۱۳۹۳ براي تمام شهرهاي كشور كه توسط مركز آمار ايران انجام شده است، نشان مي‌دهد: متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در کل کشور ۷۲۴۸ هزار ريال بوده است كه نسبت به دوره قبل ۱.۰ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۹ درصد افزایش داشته است.

متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در کل کشور ۱۴۳۳۰ هزار ريال بوده است كه نسبت به دوره قبل ۰.۹ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۳ درصد کاهش داشته است.

متوسط اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد وديعه پرداختي برای اجاره يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در کل کشور ۷۳۰۰۳ ريال بوده است كه نسبت به دوره قبل ۱۰.۱ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸.۹ درصد افزايش داشته است.