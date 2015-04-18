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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۱۶:۰۲

رئیس پارلمان عراق:

امنیت استان الانبار امنیت بغداد است

امنیت استان الانبار امنیت بغداد است

رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که امنیت استان الانبار، امنیت بغداد بوده و ارتش عراق اجازه نخواد داد داعش به تحرکات خود در این استان ادامه دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق گفت: امنیت استان الانبار، امنیت بغداد است.

وی تأکید کرد: ارتش و کمیته های مردمی عراق به تروریست های داعش اجازه نخواهند داد تا به تحرکات و اقدامات تروریستی خود در این استان ادامه دهند.

الجبوری در بخش دیگری از سخنان خود ضمن مهم ارزیابی کرد نقش مراجع و علمای دینی عراق در مبارزه با تروریسم در این کشور، تصریح کرد: از مراجع می خواهیم تا مردم را بیش از پیش به مبارزه به کمک به ارتش در مبارزه با تروریسم فرا بخوانند.

گفتنی است، گروه تروریستی داعش اخیرا اعضای دو خانواده عراقی را که قصد داشتند از منطقه «الشرقاط» به بغداد بروند، ربوده اند.

 

کد مطلب 2536810

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