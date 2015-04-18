به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق گفت: امنیت استان الانبار، امنیت بغداد است.

وی تأکید کرد: ارتش و کمیته های مردمی عراق به تروریست های داعش اجازه نخواهند داد تا به تحرکات و اقدامات تروریستی خود در این استان ادامه دهند.

الجبوری در بخش دیگری از سخنان خود ضمن مهم ارزیابی کرد نقش مراجع و علمای دینی عراق در مبارزه با تروریسم در این کشور، تصریح کرد: از مراجع می خواهیم تا مردم را بیش از پیش به مبارزه به کمک به ارتش در مبارزه با تروریسم فرا بخوانند.

گفتنی است، گروه تروریستی داعش اخیرا اعضای دو خانواده عراقی را که قصد داشتند از منطقه «الشرقاط» به بغداد بروند، ربوده اند.