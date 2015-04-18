توسعه مکان های فرهنگی هنری در شهرستان اهر مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عابدی شنبه در جمع هنرمندان و اهالی فرهنگ اهر، ایجاد خانه تئاتر را یکی از الزامات و نیازهای فرهنگی این شهرستان عنوان و تصریح کرد: با توجه به پیشینه فرهنگی هنری و وجود استعدادهای هنری و فرهنگی در قشر جوان این شهرستان به فعالیت های فرهنگی و هنری بخصوص هنرهای نمایشی و تئاتر ایجاد خانه تئاتر اهر را به عنوان مرکز منطقه ارسباران ضروری می سازد.

وی با تاکید بر توجه مسوولان شهرستان به توسعه مکان های فرهنگی هنری و تنوع بخشی به برنامه های مرتبط اظهار داشت: دستیابی به اهداف این بخش نیازمند تعامل و همکاری نهادهای فرهنگی استان و شهرستان در ایجاد مراکز فرهنگی هنری و برنامه سازی مناسب دراین زمینه است چرا که تقویت این برنامه ها در راستای برنامه های فرهنگی دولت تدبیر و امید، گامی عملی برای مقابله با هجمه های فرهنگی دشمنان جهت به انحراف کشاندن قشر جوان است.

گفتنی است در این مراسم از خبرنگاران و فعالان رسانه ای فعال در امر اطلاع رسانی هشتمین جشنواره تئاتر استانی با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده مردم اهر و هریس و مسئولین شهرستان قدردانی شد.