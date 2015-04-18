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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۱۵:۵۲

عابدی تاکید کرد:

توسعه مکان های فرهنگی هنری در شهرستان اهر مورد توجه قرار گیرد

توسعه مکان های فرهنگی هنری در شهرستان اهر مورد توجه قرار گیرد

اهر - فرماندار اهر بر لزوم توسعه مکان های فرهنگی هنری شهرستان با تنوع بخشی به برنامه ها جهت مقابله با هجمه های دشمنان در این عرصه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عابدی شنبه در جمع هنرمندان و اهالی فرهنگ اهر، ایجاد خانه تئاتر را یکی از الزامات و نیازهای فرهنگی این شهرستان عنوان و تصریح کرد: با توجه به پیشینه فرهنگی هنری و وجود استعدادهای هنری و فرهنگی در قشر جوان این شهرستان به فعالیت های فرهنگی و هنری بخصوص هنرهای نمایشی و تئاتر ایجاد خانه تئاتر اهر را به عنوان مرکز منطقه ارسباران ضروری می سازد.

وی با تاکید بر توجه مسوولان شهرستان به توسعه مکان های فرهنگی هنری و تنوع بخشی به برنامه های مرتبط اظهار داشت: دستیابی به اهداف این بخش نیازمند تعامل و همکاری نهادهای فرهنگی استان و شهرستان در ایجاد مراکز فرهنگی هنری و برنامه سازی مناسب دراین زمینه است چرا که تقویت این برنامه ها در راستای برنامه های فرهنگی دولت تدبیر و امید، گامی عملی برای مقابله با هجمه های فرهنگی دشمنان جهت به انحراف کشاندن قشر جوان است.

گفتنی است در این مراسم از خبرنگاران و فعالان رسانه ای فعال در امر اطلاع رسانی هشتمین جشنواره تئاتر استانی با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده مردم اهر و هریس و مسئولین شهرستان قدردانی شد.

کد مطلب 2536816

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