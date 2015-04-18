کمک ۲۶۶میلیارد ریالی مردم خیرچهارمحال و بختیاری به نیازمندان

به گزار خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان، ابوالقاسم رستگار با بیان اینکه مردم چهارمحال و بختیاری پارسال ۲۶۶ میلیارد ریال به نیازمندان کمک کردند، گفت: کمک های خیران پارسال در مقایسه با سال گذشته ۵۳ درصد افزایش داشته است.

ابوالقاسم رستگار افزود: این کمک ها در قالب زکات، کمک به ایتام و صدقات پرداخت شده است.



وی گفت: این مبلغ در زمینه فعالیت های عمرانی نظیرساخت مساجد و حسینیه ها، کمک به ایتام و فقرا و تهیه جهیزیه نوعروسان زیر پوشش این نهاد هزینه می شود.



به گفته وی شهرستان های شهرکرد، لردگان و سامان بیشترین کمک ها را به خود اختصاص دادند.