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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۱۶:۱۱

رستگار:

کمک ۲۶۶میلیارد ریالی مردم خیرچهارمحال و بختیاری به نیازمندان

کمک ۲۶۶میلیارد ریالی مردم خیرچهارمحال و بختیاری به نیازمندان

شهرکرد - مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارمحال و بختیاری از کمک ۲۶۶میلیارد ریالی مردم خیرچهارمحال و بختیاری به نیازمندان خبر داد.

به گزار خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان، ابوالقاسم رستگار با بیان اینکه مردم چهارمحال و بختیاری پارسال ۲۶۶ میلیارد ریال به نیازمندان کمک کردند، گفت: کمک های خیران پارسال در مقایسه با سال گذشته ۵۳ درصد افزایش داشته است.

ابوالقاسم رستگار افزود: این کمک ها در قالب زکات، کمک به ایتام و صدقات پرداخت شده است.

وی گفت: این مبلغ در زمینه فعالیت های عمرانی نظیرساخت مساجد و حسینیه ها، کمک به ایتام و فقرا و تهیه جهیزیه نوعروسان زیر پوشش این نهاد هزینه می شود.

به گفته وی شهرستان های شهرکرد، لردگان و سامان بیشترین کمک ها را به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 2536817

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