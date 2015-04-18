رضا نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به شکایت باشگاه النصر از وی به دلیل انجام مصاحبه گفت: من نمی‌دانم چرا مسائل دیگر را وارد فوتبال می‌کنند؟ من یک مدافع هستم و باید سفت بازی کنم و این سبک بازی من است. در طول دوران بازی‌ام هیچ موقع خطایی مرتکب نشدم که باعث مصدومیت بازیکنی شود و در شخصیت من نیست که بخواهم بازیکنی را عمدا مصدوم کنم.

وی افزود: النصری‌ها همیشه به دنبال حاشیه بودند. در بازی رفت آنها به پیروزی رسیدند و در دیدار برگشت هم ما با حمایت پر شور هوادارانمان موفق به پیروزی مقابل این تیم شدیم.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با مشکل ممنوع‌الخروجی‌اش در آستانه جدال برابر لخویای قطر تصریح کرد: در طول مدتی که در پرسپولیس بودم، همیشه این مشکل وجود داشته است. در این مدت ۵ درصد مالیات را از قراردادم کسر کردند اما پرداخت نمی‌شد. باشگاه فعلا گذرنامه ما را گرفته است و تا فردا مشخص می شود که می توانیم تیم را در این سفر همراهی کنیم یا خیر.

این بازیکن ادامه داد: فعلا باشگاه باید پنج درصد را بپردازد و ما هم مبلغی را خودمان بابت مالیات پرداخت کنیم تا بتوانیم مشکل ممنوع الخروجی مان را حل کنیم و تیم را در سفر به قطر همراهی کنیم. متاسفانه مشکلات مالیاتی حادتر از گذشته شده و مشخص نیست تا چه زمانی می خواهد ادامه داشته باشد.

وی در رابطه با دیدار برابر سپاهان که با شکست دو بر یک سرخپوشان همراه بود، تصریح کرد: ما بازی را واگذار کردیم و هر چه بگوییم بهانه محسوب می‌شود. واقعا نمی‌دانم که چه بگویم و فقط شرمنده هواداران شدیم.

این بازیکن افزود: آمدن برانکو می‌تواند یک شوک مثبت برای فصل آینده برای ما محسوب شود. زیرا او شناخت لازم را از تیم به دست می‌آورد و هر بازیکنی را که بخواهد باشگاه جذب می‌کند تا سال آینده پرسپولیس ایده‌آلی را شاهد باشیم.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص جدال با لخویای قطر در لیگ قهرمانان آسیا تصریح کرد: ما باید در این جام تمام تلاشمان را به کار گیریم تا در این تورنمنت به موفقیت دست پیدا کنیم تا به نوعی بتوانیم دل هوادارانمان را شاد کنیم.

وی در پایان گفت: لخویا تیم خوبی است و در جدول تنها یکی دو امتیاز با ما اختلاف دارد. با توجه به آنالیز‌های کادر فنی، لخویا تیمی نیست که ما نتوانیم مقابل آن امتیاز نگیریم. با این حال برای کسب حداکثر امتیاز مقابل این تیم قطری قرار می‌گیریم.