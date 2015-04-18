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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۱۶:۰۷

میرپور:

فرهنگیان آذربایجان بیشترین مسافران نوروزی مدارس اصفهان بودند

فرهنگیان آذربایجان بیشترین مسافران نوروزی مدارس اصفهان بودند

اصفهان - معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: فرهنگیان استان آذربایجان با دربرگیری ۱۹ درصد از مسافران اسکان داده شده بیشترین مسافران نوروزی مدارس اصفهان بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد میرپور ظهر امروز هشتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به مصوبات آموزش و پرورش بر اساس اسکان و ارائه خدمات نوروزی به مسافران اظهار داشت: در این راستا آموزش و پرورش استان اصفهان از تمام ظرفیت‌های در اختیار خود برای اسکان مسافران نوروزی استفاده کرده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۶ هزار کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی آماده شده بود، ابراز داشت: این تعداد کلاس در ۵۶۰ مدرسه در شهر اصفهان برای مسافران تجهیز شده بود.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اسکان بیش از ۷۸ هزار خانواده توسط کلاس‌های درس اصفهان ادامه داد: بر اساس آمار به دست آمده روزانه ۹۰۸ هزار نفر در مدارس و مراکز آموزشی اصفهان اسکان یافته‌اند.

وی با تاکید بر اینکه حدود ۶۰ درصد فرهنگیان در شهر اصفهان اسکان داده شدند، افزود: در این راستا استان اصفهان پس از استان فارس رتبه دوم را زمینه اسکان مسافران را به خود اختصاص داد.

میرپور با اشاره به اسکان برخی از مسافران در شهرستان‌های برخوار، خمینی‌شهر و شاهین‌شهر اضافه کرد: پس از اصفهان، کاشان بیشترین اسکان مسافران نوروزی را داشته و بیشترین مسافران نوروزی اسکان داده شده در مدارس از شهر آذربایجان با ۱۹ درصد، همدان ۹ درصد و خراسان رضوی ۸ درصد بوده است.

کد مطلب 2536833

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