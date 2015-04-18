استاندار چهارمحال و بختياری به مناسبت روز ارتش پيام تبريك صادرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، در متن پيام تبریک قاسم سليماني دشتكی آمده است:

خدا را شاكريم كه حفاظت از ايران اسلامي بر عهده فرزندانی است از جنس اقتدار و استقامت، كه با عزمی پولادين در ظل عنايات فرماندهي كل قوا، از وجب به وجب اين خاك مقدس دفاع مي كنند.

همت تمامي رزمندگان كشور و به ويژه نيروهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران در هشت سال دفاع مقدس و بعد از آن، اين مرز و بوم را وامدار خود كرده است.

بيست و نهم فروردين، روز ارتش و نيروي زميني، بر تمامي غيورمردان و دلاوران ارتش جمهوري اسلامي خجسته باد.

در تقويم جمهوري اسلامي ايران، ۲۹ فروردين، بنام روز ارتش و نيروي زميني، نامگذاري شده است.