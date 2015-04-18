سریال حورمت از شبکه استانی آذربایجان غربی آماده پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام روابط عمومی صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی، سریال حورمت در ۲۶ قسمت ۴۰ دقیقه ای با موضوعات مختلف اجتماعی و در قالب طنز هر شب ساعت ۲۲ بر روی آنتن شبکه استانی سیمای مرکز آذربایجان غربی می رود.

این مجموعه تلویزیونی با رویکرد تبیین فرهنگ و روابط اجتماعی و سبک زندگی مسالمت آمیز و تقویت آداب و رسوم منطقه و ارزشهای انسانی تهیه شده است.

تصویربرداری از این سریال را بیژن رحمتی بر عهده داشته و جمعی از هنرمندان و بازیگران بومی و محلی از جمله آتش تقی پور، جمال ذوالقدر، فاطمه شکری، پرویز ظرافت، مقصود حسنی، قاسم محمدزاده، مهشید جوادی، هرمینه بارسنجی، مسعود یکانی، فریدون سیدسیاح، فاطمه باربیدی، محمد کاظمی و بیژن لطفی ایفای نقش کرده اند.