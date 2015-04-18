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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۱۶:۳۳

اجرای تصمیمات جدید از ۱۵ اردیبهشت؛

توافق بانک‎ها برای کاهش سود بانکی/سود سپرده‌های یکساله ۲۰ درصد شد

توافق بانک‎ها برای کاهش سود بانکی/سود سپرده‌های یکساله ۲۰ درصد شد

رئیس شورای هماهنگی بانکها از توافق امروز شنبه بانکهای خصوصی و دولتی برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی به نیابت از بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد: مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در نشست صبح امروز خود که در محل بانک تجارت انجام گرفت برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها اظهارداشت: با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات مقام ریاست جمهوری و دیدگاه‌ها و نظرات وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی مدیران بانک‌ها امروز توافق کردند در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را به ۲۰ درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت ۲ تا ۳ درصد کاهش دهند.

به گفته همتی، در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شود. وی افزود در این جلسه ابراز امیدواری شد پیشنهادات بانک‌ها در مورد الزامات تثبیت و عملیاتی شدن نرخ‌های جدید که طی نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام خواهد شد مطمح‌ نظر مسئولین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار گرفته و در جهت تعادل عرضه و تقاضای پول در بازار ملحوظ گردد تا انشاءاله زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا شود.

کد مطلب 2536857

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