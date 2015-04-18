به گزارش خبرنگار مهر، حسین نامور ظهر شنبه در همایش تجلیل از بانکداران نمونه صادرات استان بوشهر اظهار داشت: بانک صادرات نقش بسیار مهمی در ارائه تسهیلات به بخش های مختلف در استان بوشهر داشته است و کمک به توسعه اقتصادی استان را با جدیت در دستور کار داریم.

وی از پرداخت دو هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک صادرات استان بوشهر در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: بانک صادرات استان بوشهر به منظور توسعه طرح‌های تولیدی در سطح استان بوشهر تسهیلات زیادی را پرداخت کرده است.

مدیر عامل بانک صادرات استان بوشهر از ابلاغ 400 میلیارد ریال برای ساخت سد دالکی خبر داد و اضافه کرد: 80 میلیارد ریال برای طرح‌های شهرک‌های صنعتی استان بوشهر و 62 میلیارد ریال برای طرح‌های سیمان دشتستان پرداخت می‌شود.

ارائه تسهیلات مناسب به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی

نامور ادامه داد: نخستین اتوبانک در استان بوشهر راه‌اندازی خواهد شد و افراد بدون خروج از اتومبیل خود می‌توانند از دستگاه‌های خودپرداز استفاده کرده و عملیات‌های بانکی خود را انجام دهند.

وی افزود: در جریان سفر رئیس جمهور به استان بوشهر مردم خواسته‌های خود را مطرح کردند که ابلاغ ارائه تسهیلات به 700 نفر از متقاضیان وام به این بانک صورت گرفته است که تاکنون 210 نفر مراجعه و وام خود را دریافت کرده‌اند.

مدیرعامل بانک صادرات استان بوشهر همچنین به ارائه خدمات به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی استان اشاره کرد و گفت: 85 درصد از اعتبارات اشتغال‌زایی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی توسط این بانک پرداخت شده است.