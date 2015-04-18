به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رونقی بعد از ظهر شنبه در کمیته برنامه ریزی شهرستان بیرجند اظهارکرد: صرفا شاخص ها و عدد نباید در اعتبارات ملاک باشد چراکه بعضی از شهرستان ها مسائل و مشکلاتی دارند که باید به صورت ویژه در اعتبارات دیده شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۴ هزار نفر در حاشیه شهر بیرجند ساکن هستند، بیان کرد: حاشیه نشینی در بیرجند از جمله مواردی است که در سایر نقاط و شهرستانهای استان مشابه آن را نداریم و حاشیه نشینی سبب برخی مشکلات شده که باید در بحث اعتبارات دیده شود.

معاون عمرانی فرماندار بیرجند از دستگاه های اجرایی شهرستان که به صورت بیشتر در مناطق حاشیه شهر مشکل دارند درخواست کرد تا مشکلات خود را به کمیته منتقل کرده تا از طریق فرمانداری پیگیری شود.

تصویب سه پروژه گردشگری در سال گذشته/ اجرای چهار پروژه میراث فرهنگی

سرپرست اداره میراث فرهنگی بیرجند نیز در این کمیته با اشاره به اینکه در کمیته برنامه ریزی سال گذشته شهرستان مبلغ هفت میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال برای اجرای پروژه ها این اداره در نظر گرفته شد، گفت: در سال گذشته اجرای سه پروژه گردشگری شهرستان مصوب شد.

نصرآبادی با بیان اینکه مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از این میزان به بند امیر شاه بیرجند اختصاص یافته است، بیان کرد: تاکنون ۲۲۰ از این اعتبار هزینه شده است.

وی اضافه کرد: همچنین مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از این میزان برای آبشار گیوک در نظر گرفته شد که ۱۰۰ درصد این پروژه اجرا شد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی بیرجند با اشاره به اینکه در حوزه میراث فرهنگی نیز از محل اعتبارات تملک و دارایی اجرای چهار پروژه مصوب شد، عنوان داشت: یکی از این پروژه ها بافت تاریخی بود که برای آن ۱۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد.

نصرآبادی ادامه داد: پروژه بناهای اضطراری نیز یکی دیگر از پروژه های این حوزه بود که تاکنون ۱۰۰ درصد آن اختصاص یافته است.

جذب ۶۳ درصدی اعتبارات بنیاد مسکن بیرجند

مدیر اداره بنیاد مسکن بیرجند نیز در این جلسه به اعتبارات این اداره در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال مالی گذشته اجرای ۲۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال در حوزه بنیاد مسکن برای شهرستان مصوب شد.

محمد ابراهیم فلاح از جذب ۶۳ درصدی این اعتبارات خبرداد و گفت: تاکنون اجرای ۱۲ پروژه از پروژه های مصوب شهرستان به پایان رسیده است.

به گفته وی مابقی پروژه ها نیز به طور میانگی حدود ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

مدیر اداره بنیاد مسکن بیرجند اضافه کرد: سهم بنیاد مسکن از محل اعتبارات ماده ۱۸۰ نیز مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بوده است.