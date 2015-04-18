تدوین برنامه ملی تشخیص و درمان سکته های قلبی و مغزی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد آقاجانی گفت: در گذشته سلامت در زمره مقوله های دارای اولویت محسوب نمی شد اما در دولت جدید با وجود مشکلات جدی دولت در بودجه، حوزه سلامت جزء مقوله های بسیار مهم کشور قرار گرفته و همگان شاهد اثرات آن در جامعه هستند.

وی طرح تحول نظام سلامت را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: چنانچه برای اجرای هرچه بهتر و دقیق تر این طرح اهمیت قایل نشویم مشکل بوجود می آید.

آقاجانی، سال ۹۳ را سالی تاریخ ساز و پر فراز و نشیب و پر هیجان و دشواری برای وزارت بهداشت دانست و گفت: خداوند بزرگ را شاکر هستیم که دستاوردهای خوبی در این سال داشته ایم.

معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص مشکلات فعلی مقوله درمان نیز گفت: تعداد تخت های بیمارستانی در کشور چه تخت های درمانی و چه پژوهشی بسیار محدود است، در حال حاضر به ازای هر هزار نفر ۵.۱ تخت بیمارستانی وجود دارد و به لحاظ فضای فیزیکی هم با مشکلاتی مواجه هستیم.

آقاجانی با اشاره به تداوم برنامه های سلامت محور دولت در سال جاری گفت: برنامه های جدیدی در کنار این برنامه ها خواهیم داشت که از آن جمله توسعه بیمارستان های دولتی در همه ابعاد است. دنبال توسعه ICU هستیم و بیش از ۱۰۰ بخش اورژانس در کشور در حال تکمیل شدن است. بیش از ۳۶۰ بلوک زایمان در دست اجراست و ۲۵۰ پلی کلینیک، ۶۶۰۰ مطب درحال راه اندازی است.