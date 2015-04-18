آغاز احداث دو سالن ورزشی روستایی با اعتبار۲۰میلیارد ریالی در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی بعد از ظهر شنبه در جلسه کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی شهرستان بناب با اشاره به جایگاه فعالیت های فرهنگی در رشد و توسعه این شهرستان و تاکید بر ضرورت توجه به فعالیت های اجتماعی و فرهنگی اظهار داشت: باید برای جوانان برنامه های موردنیازشان را طراحی و اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از راه های جلوگیری از افزایش آسیب های اجتماعی برگزاری جشنواره های فرهنگی و مذهبی است، گفت: همچنین ورزش نیز یکی از راهکارهای اصلی مقابله با آسیب هایی همچون طلاق و اعتیاد است که باید برگزاری مسابقات متعدد ورزشی و برگزاری ورزشهای همگانی و همایشهای پیاده روی خانوادگی باید مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار شهرستان بناب با تاکید بر اینکه باید فضاهای ورزشی در بناب افزایش یابد، افزود: امیدواریم استادیوم ورزشی ۱۵ هزار نفری بناب با صرف اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

فرج اللهی به جایگاه همایش بزرگ دوچرخه سواری بناب در بین مردم و ضرورت احیای آن تاکید کرد و ابراز داشت: قصد داریم امسال این همایش را بصورت استانی برگزار کنیم و لازم است شورای اسلامی شهر و شهردار برای هرچه باشورتر برگزار شدن این همایش اداره ورزش و جوانان را همراهی کنند.