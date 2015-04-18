ضرورت اجرای برنامه های فرهنگی مناسب باسلایق دانشجویان دردانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین فرج زاده بعد از ظهر شنبه در جمع مسئولین دفاتر فرهنگ اسلامی شهرستان اهر با اشاره به ضرورت توجه به مسائل فرهنگی و معنوی در دانشگاه ها گفت: امروز تلاش دشمن بی تفاوت کردن جوانان به مسائل فرهنگی و معنوی است.

وی با بیان اینکه دانشجویان دانشگاه ها آینده سازان این کشور و مدیران بعدی جامعه هستند، افزود: باید با هوشیاری کامل، برنامه ریزی مدونی جهت مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان نظام و انقلاب داشته باشیم.

حجت الاسلام فرج زاده با تاکید بر اینکه متأسفانه امروز دشمنان نظام و انقلاب و جبهه استکبار تلاش دارد با سست کردن اعتقادات معنوی و دینی در بین جوانان آنها را نسبت به مسائل معنوی و فرهنگ غنی اسلامی بی تفاوت کنند، اظهار داشت: باید با تداوم برنامه های فرهنگی و معنوی مناسب با سلایق قشر جوان دانشجو و تعامل و همفکری بیشتر با آنها زمینه جذب این قشر فرهیخته را به برنامه های فرهنگی فراهم کنیم.

حجت الاسلام عباداله معرفت مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی نیز در ادامه این نشست از آمادگی دفاتر فرهنگ اسلامی با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه ها خبر داد و گفت: برگزاری نشست های هم اندیشی با اساتید و دانشجویان و دریافت نظرات آنها جهت برنامه ریزی مناسب می تواند در این خصوص مفید باشد.