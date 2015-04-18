بزرگان طب تولیدمثل در یزد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس افلاطونیان از مشهورترین چهره های درمان ناباروری، بعد از ظهر امروز در ششمین کنگره بین المللی طب تولیدمثل اظهار داشت: یزد از سرمایه های عظیمی در درمان ناباروری برخوردار است و دانشجویان علاقمند خود از این سرمایه های بزرگ آینده به شمار می روند.

وی از بزرگانی همچون دکتر مجیبیان، دکتر کریم زاده، دکتر جوادیان و... نیز به عنوان سرمایه های علمی استان یزد یاد کرد و افزود: یزد شهر چهره های شاخص و استثنایی است.

افلاطونیان با بیان اینکه یزد به قطب علمی باروری و درمان ناباروری کشور تبدیل شده است، اظهار داشت: در حال حاضر حتی از کشورهای خارجی نیز برای درمان ناباروری به یزد سفر می کنند و این امر سبب پیشرفت این رشته مهم پزشکی شده است.

وی در بخش دیگریبا اشاره به برگزاری پنج دوره کنگره طب تولیدمثل و دستاوردهای آن عنوان کرد: مهمترین دستاورد کنگره، ارتقای سطح علم بیولوژی و تولید مثل است ضمن اینکه این کنگره سبب ماندگاری دانشجویان در ایران و تبادل اطلاعات میان آنها شده است.

ششمین کنگره بین ‌المللی طب تولیدمثل با حضور اندیشمندان، صاحب ‌نظران، اساتید، متخصصان و دانشجویان این رشته در یزد در حال برگزاری است.

در این مراسم همچنین نخستین نوزاد متولد شده به روش IVF که اکنون ۲۵ ساله و خود دارای فرزندان دو قلو است نیز معرفی شد.

تجلیل از محمدعلی کریم زاده از بزرگان درمان ناباروری و نخستین استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی یزد و از موسسان آی وی اف در یزد مورد تجلیل قرار گرفت.