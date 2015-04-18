به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی در جلسه شورای اداری استان خوزستان که عصر شنبه در سالن شهید هاشمی استانداری برگزار شد با تاکید بر لزوم بالا بردن سطح علمی مراکز دانشگاهی استان افزود : متاسفانه دانشگاه دولتی و با سابقه ۶۰ ساله رامین در ملاثانی مدتی است مغفول مانده است و این اصلا زیبنده فضای علمی استان پرظرفیت ما نیست.

وی ادامه داد: الان در شرایطی هستیم که بستنی این شهر از دانشگاهش معروف تر است و دانشگاه قدیمی و پرسابقه کشاورزی رامین جایگاه اصلی خود را از دست داده و رو به فراموشی است.

مقتدایی افزود : حساسیت لازم برای شکوفا شدن دانشگاه رامین باید در میان دستگاه هایی که به طور مستقیم با آن در ارتباط هستند به وجود آید. دستگاه هایی همچون سازمان آب وبرق، محیط زیست، جهاد کشاورزی و جهاد نصر در قبال این مرکز علمی مسئول هستند و باید تلاش کنند آن را به جایگاه واقعی خود برسانند.

استاندار خوزستان افزود: اگر وضع به شکل فعلی که روند نزولی دارد ادامه یابد مدتی دیگر این دانشگاه به دانشکده، مرکز آموزش عالی و حتی مدرسه تبدیل می شود و در نهایت باید آن را تعطیل کرد، غافل از اینکه تاسیس دانشگاه جدید علاوه بر هزینه های فراوان بروکراسی اداری سخت و خاص خود را دارد .

مقتدایی در ادامه خطاب به ریاست و اعضای هیئت علمی دانشگاه رامین گفت : مسئولان و اعضای هیئت علمی دانشگاه توجه داشته باشند که کنفرانس ها و نشست های علمی مرتبط با مباحث کشاورزی باید در این دانشگاه برگزار شود. اگر مشکل اسکان مهمانان خود را دارید می توانید آنها را با همکاری سایر ارگان ها در اهواز اسکان دهید مگر ملاثانی تا اهواز چند کیلومتر مسافت دارد، هیچ عذری قابل قبول نیست، این دانشگاه باید رونق بگیرد.

استاندار خوزستان به وضعیت ارگان هایی که با سرپرستی اداره می شوند اشاره کرد و گفت : اداراتی که سرپرستی دارند هر چه سریعتر با رعایت قانون مدیر خود را مشخص کنند و مراحل تعیین و تثبیت مدیران شهرستانی خود را انجام دهند.