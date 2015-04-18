بارسلونا به سختی از سد والنسیا گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی و دوم رقابتهای لالیگای اسپانیا عصر روز شنبه با برگزاری دیدار تیم‌های بارسلونا و والنسیا در ورزشگاه نیوکمپ ادامه پیدا کرد که در پایان تیم بارسلونا با حساب ۲ بر صفر از سد رقیب قدرتمند خود گذشت.

هنوز دقیقه یک بازی نگذشته بود که لوئیس سوارز روی پاس مسی دروازه حریف را گشود. پس از آن والنسیا با بازی انتحاری خود بارسلونا را به شکلی باور نکردنی تحت فشار قرار داد و در دقیقه ۱۰ نیز صاحب ضربه پنالتی شد که ضربه دانیل پارخو را کلودیو براوو مهار کرد. دروازه‌بان شیلیایی بارسلونا بارها در این نیمه موقعیت‌های متوالی گلزنی را از حریف مهار کرد.

در نیمه دوم راکیتیچ به ترکیب بارسلونا اضافه شد و به نظر والنسیا هم اندکی خسته شده بود که بازی به تعادل کشیده شود. لیونل مسی که در این بازی تلاش زیادی برای گلزنی داشت بعد از اینکه یک بار روی ضربه کاشته تیر دروازه حریف را گشود در دقیقه ۹۰ تیر خلاص را شلیک کرد تا بارسا در یک بازی دشوار نفس راحتی بکشد.

شاگردان انریکه با این برد سخت ۷۸ امتیازی شدند و در صدر جدول باقی ماندند.