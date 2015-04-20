اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ اروپا دنبال واردات گاز از ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

بلومبرگ : سنگاپور در مدیریت بانک زیرساخت آسیا به رهبری چین، سهیم می شود.

رویترز : صندوق بین المللی پول هشدار داد که تغییرات نرخ ارز و تنش‌های ژئوپولتیکی، اقتصاد جهان را تهدید می کند.

منا : مصر تعرفه واردات فولاد را به ۸ درصد افزایش داد.

ترید عربیا : صندوق مالی عرب و بانک جهانی تقاهم نامه ای را امضا کردند که به کشورهای عربی برای پیشرفت در زمینه اقتصادی کمک کنند.

بی بی سی : در سال ۲۰۱۴ میلادی ۵۲ میلیارد دلار از وسایل آشپزخانه، حمام و خشکشویی دور ریخته شد.

بلومبرگ : وضعیت اقتصادی لهستان در حال رفتن به سمت بحران است.

آلفا : تولیدات صنعتی آمریکا در ماه مارس نسبت به ماه گذشته با کاهش ۳.۵ درصدی روبرو بود.

خبرگزاری فرانسه : اروپا به دنبال واردات گاز از ایران است تا وابستگی خود را به گاز روسیه پایان دهد.

فایننشال تریبون : اقتصاد فیلیپین از رشد قابل قبولی برخوردار شده است.

ای پی پی : توافق تجارت آزاد میان پاکستان و چین موجب شد حجم تجارت این دو کشور از ۶ میلیارد دلار سال ۲۰۰۶ میلادی به ۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ میلادی افزایش یابد.

نیوز نو : نرخ تورم مجارستان در ماه مارس با کاهش ۰.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو بود.

رویترز : شرکت "سبیک" یکی از بزرگترین شرکت‌های پتروشیمی عربستان با کاهش ۳۹ درصدی در درآمد خود در سه ماه نخست سال جاری میلادی روبرو شد.