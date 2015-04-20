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۳۱ فروردین ۱۳۹۴، ۸:۵۲

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ اروپا دنبال واردات گاز از ایران است

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ اروپا دنبال واردات گاز از ایران است

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

بلومبرگ : سنگاپور در مدیریت بانک زیرساخت آسیا به رهبری چین، سهیم می شود.

رویترز : صندوق بین المللی پول هشدار داد که تغییرات نرخ ارز و تنش‌های ژئوپولتیکی، اقتصاد جهان را تهدید می کند.

منا : مصر تعرفه واردات فولاد را به ۸ درصد افزایش داد.

ترید عربیا : صندوق مالی عرب و بانک جهانی تقاهم نامه ای را امضا کردند که به کشورهای عربی برای پیشرفت در زمینه اقتصادی کمک کنند.

بی بی سی : در سال ۲۰۱۴ میلادی ۵۲ میلیارد دلار از وسایل آشپزخانه، حمام و خشکشویی دور ریخته شد.

بلومبرگ : وضعیت اقتصادی لهستان در حال رفتن به سمت بحران است.

آلفا : تولیدات صنعتی آمریکا در ماه مارس نسبت به ماه گذشته با کاهش ۳.۵ درصدی روبرو بود.

خبرگزاری فرانسه : اروپا به دنبال واردات گاز از ایران است تا وابستگی خود را به گاز روسیه پایان دهد.

فایننشال تریبون : اقتصاد فیلیپین از رشد قابل قبولی برخوردار شده است.

ای پی پی : توافق تجارت آزاد میان پاکستان و چین موجب شد حجم تجارت این دو کشور از ۶ میلیارد دلار سال ۲۰۰۶ میلادی به ۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ میلادی افزایش یابد.

نیوز نو : نرخ تورم مجارستان در ماه مارس با کاهش ۰.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو بود.

رویترز : شرکت "سبیک" یکی از بزرگترین شرکت‌های پتروشیمی عربستان با کاهش ۳۹ درصدی در درآمد خود در سه ماه نخست سال جاری میلادی روبرو شد.

 

 

 

کد مطلب 2537138
علیرضا کمندی

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