عارف در شورای عالی جمعیت هلال احمر ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم دکتر سید امیرمحسن ضیائی خطاب به محمدرضا عارف آمده است: نظر به شایستگی، تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب این حکم در سمت «عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران» ابقاء می شوید.

امید است با استعانت از الطاف الهی و بهره گیری از تجارب ارزشمند خویش در اجرای وظایف و اختیارات شورای عالی مصرح در قانون اساسنامه و همچنین در تحقق اهداف عالیه جمعیت و تقویت بنیادی فعالیت های محوله با تعامل با سایر اعضای شورای عالی کوشا باشید.

بالندگی و توفیق روزافزون شما را در خدمت مردم شریف ایران در جهت اهداف والای جمعیت از درگاه خداوند یگانه و مهربان مسئلت دارم.