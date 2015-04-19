  1. سلامت
  2. بهداشت
۳۰ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۲۶

عارف در شورای عالی جمعیت هلال احمر ابقا شد

عارف در شورای عالی جمعیت هلال احمر ابقا شد

رئیس جمعیت هلال احمر، دکتر محمدرضا عارف را در سمت عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر ابقا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم دکتر سید امیرمحسن ضیائی خطاب به محمدرضا عارف آمده است: نظر به شایستگی، تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی  به موجب این حکم در سمت «عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران» ابقاء می شوید.

امید است با استعانت از الطاف الهی و بهره گیری از تجارب ارزشمند خویش در اجرای وظایف و اختیارات شورای عالی مصرح در قانون اساسنامه و همچنین در تحقق اهداف عالیه جمعیت و تقویت بنیادی فعالیت های محوله با تعامل با سایر اعضای شورای عالی کوشا باشید.

بالندگی و توفیق روزافزون شما را در خدمت مردم شریف ایران در جهت اهداف والای جمعیت از درگاه خداوند یگانه و مهربان مسئلت دارم.

کد مطلب 2537233
حبیب احسنی پور

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه