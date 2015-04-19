گردشگری کهگیلویه و بویراحمد از بی برنامگی رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی پیش از ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر استان اظهار داشت: کهگیلویه و بویراحمد استان کم امکاناتی است و همه دستگاهها به لحاظ منابع، امکانات و نیروی انسانی به ویژه در این سالها با مشکل مواجه هستند.

وی نیروی انسانی را سرمایه ای عظیم دانست و افزود: اگر نیروی انسانی خوب کار کند با امکانات کم هم می توان به نتایج خوبی رسید.

خادمی به نتایج خوب فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر استان اشاره کرد و گفت: کار گروهی دستگاهها در ایام نوروز تمرینی برای یادگیری کار جمعی در استان و یکی کردن انرژی ها به جای اتلاف انرژی است.

استاندار ابراز امیدواری کرد این کارگروهی منجر به توسعه و رشد استان شود.

وی همچنین گردشگری استان را دچار انفعال دانست و گفت: هیچ برنامه جدی در استان برای گردشگری وجود ندارد و صرفا فعالیتها تحت تاثیر هجوم گردشگران است.

خادمی تصریح کرد: این در حالی است که گردشگری باید فعال عمل کند و مدیریت و جهت دهی گردشگران را خود بر عهده گیرد تا صنعت گردشگری بر اقتصاد مردم تاثیر بگذارد.

وی با بیان اینکه برنامه گردشگری استان تدوین نشده است، اظهار داشت: برپایی غرفه ها، صنایع دستی و آماده کردن پارکها کاری است که توسط همه انجام می شود و باید به دنبال برنامه هایی اثرگذارتر بود. البته این وظیفه گردشگری به تنهایی نیست و همه باید کمک کنند تا گردشگری محور توسعه استان شود.

استاندار همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تاسف از تامین میوه شب عید استان از دیگر استانها گفت: جهاد کشاورزی در سال آینده باید خود اقدام به تامین میوه شب عید از محصولات استان کند تا نیازی به وارد کردن میوه از مازندران و سایر استانها نباشد.

وی همچنین از تک تک دستگاههای عضو ستاد اجرایی خدمات سفر استان تقدیر کرد.