هشتمين جشنواره تئاتر استان قزوين آغاز شد

نمايش‌هاي جشنواره تئاتر استاني در سالن كتابخانه علامه رفيعي در دو نوبت و در ساعت‌هاي 15و 17عصر اجرا مي شود. از ديگر عوامل نمايش "زندگي دوگانه ورونيك" مي توان به رضا بادامي، پوريا رحيمي و محبوبه منافي (بازيگران نمايش)، محمد كشت‌پور(دستيار كارگردان)، ميلاد خرمن‌بيز(منشي صحنه) و فاطمه عسگري (مدير صحنه) اشاره كرد.



همچنين نمايش "سرهنگي به نام 726" نوشته احمد مرادي و كارگرداني وجيه‌اله شيرمحمدي از شهرستان البرز و الوند در تالار كتابخانه امام خميني ( ره ) در دو نوبت 17و 19روي صحنه رفت. حسين آدشيريني، زهرا ذوالقدري، محبت كلهر، وجيه‌اله شيرمحمدي، اكبر مددي وعباس عطارپوراز بازيگران اين نمايش هستند. ديگرعوامل نمايش "سرهنگي به نام 726" عبارتند از: محسن زين‌العابديني (طراح صحنه)، پرويز سيلتان (دستيار كارگردان)، رسول رجبي (طراح نور) و فرهاد نجفي (طراح پوستر و بروشور نمايش).

ورود علاقمندان به سالن‌هاي برگزاري هشتمين جشنواره تئاتر استان قزوين آزاد و رايگان است.