حرکت کشور به سمت رونق اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بانک در جلسه شورای اداری استان قزوین که ظهر یکشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: همدلی و همزبانی دولت و ملت می تواند به موفقیت های بزرگی منجر شود و اگر موقعیت کشور را بشناسیم و بر اساس شرایط حرکت کنیم می توانیم به نتایج خوبی دست یابیم.

بانک تصریح کرد: دولت یازدهم با خواست مردم روی کار آمد و باید توقعات ومطالبات مردمی را برآورده کند و با دوری از حواشی و مسائل غیرضروری برای تامین نیازهای عمومی اقدام کند.

وی اضافه کرد: در شرایط حساس کنونی باید از بیان مسائل تفرقه برانگیز که وحدت مردم را خدشه دار می کند و آرامش را برهم می زند پرهیز کنیم و اجازه دهیم دولت کارهای مهم و اساسی را اجرایی کند.

معاون کل نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: ایران اسلامی دارای منابع سرشار، نیروی انسانی متخصص و قوی، منابع کشاورزی و تجربه موفقی از دوران جنگ است که می تواند در مسیر توسعه کشور از آنها استفاده کند.

حفظ جایگاه بین المللی با اقتصاد قوی محقق می شود

این مسئول یادآورشد: اگر جمهوری اسلامی بخواهد در جامعه بین المللی از اقتدار لازم برخوردارباشد باید اقتصادی قوی داشته باشد و این کار نیازمند تعامل منطقی با جهان، کار و تلاش بیشتر و برنامه ریزی اصولی و منطقی است.

وی اضافه کرد: دولت در تلاش است تا با تعامل منطقی با کشورها و رفع موانع اقتصادی شرایط بهتری را برای کسب و کار فراهم کند و در مذاکرات هسته ای نیز با عزت و کرامت توانسته از حقوق مردم دفاع کرده و در ادامه مسیر نیز با پشتوانه رهبری و مردم عزتمندانه جلو خواهد رفت.

بانک گفت: کسانی که بلافاصله پس از صدور بیانیه لوزان انتقاد علیه مذاکرات را در رسانه هاآغاز کردند بایدبدانند دکتر روحانی ۱۶ سال درشورای امنیت فعالیت کرده و با این موضوع کاملا آشناست و از نزدیکان رهبری است و مطمئن باشید منافع و عزت ملی را خدشه دار نخواهد کرد و از بسیاری از افراد نسبت به انقلاب و نظام دلسوز تر است.

عضو ارشد حزب اعتدال و توسعه بیان کرد: این که همه موفقیت هایی که تیم مذاکره کننده کسب کرده زیر سوال ببریم و فقط انتقاد کنیم منصفانه نیست و همه دیده اند که تیم ما عزت نظام را حفظ کرده است.

دولت در مهار تورم موفق عمل کرده است

بانک تصریح کرد: دولتی که توانسته تورم ۴۲ درصدی را به ۱۵ درصد برساند موفق بوده هرچند این میزان تورم هم برای مردم سخت است اما رسیدن به این شرایط با یک برنامه مدون و استفاده از مدیران باتجربه حاصل شده اما نه در رسانه ملی و نه جای دیگر هرگز اینگونه موفقیتها بخوبی منعکس نمی شود تا مردم در جریان دستاوردهای کارهای انجام شده باشند.

وی بیان کرد: اگر مسیر تورم ادامه پیدا می کرد امروز مردم چه وضعیتی داشتند و اقتصاد کشور به کجا می رفت چرا باید از مردم مایه بگذاریم و نگذاریم دولت برنامه های خود را در اقتصاد اجرایی کند و حال که مردم تحمل دارند و صبورند باز هم فشار بیشتری به آنها وارد کنیم و آنها را زیر بار گرانی و تورم بیشتر ببریم.

معاون کل نهاد ریاست جمهوری اظهارداشت: رشد منفی شش درصدی در سال ۹۱ امروز به رشد یک درصدی رسیده اما کسی آن را تبلیغ نمی کند و هنوز انتقادها سرازیر است اما وقتی برای پارس جنوبی پنج هزار میلیارد تومان از منابع بانکی قرض گرفتند و امروز سررسید آن است و یا تورم را به بالای ۴۰ درصد رساندند در رسانه ها کسی انتقاد نکرد و همه ساکت بودند.

بانک گفت: در شرایطی که فروش نفت بیش از ۸۶۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد کرد و می توانستند کارهای بزرگی کنند شاهد مشکلات بیشتر در کشور بودیم و یا بودجه را دیر هنگام تقدیم مجلس می کردند صدای کسی در نیامد اما امروز حتی موفقیت ها را زیر سوال می برند تا ذائقه مردم شیرین نشود.

دولت در مقایسه با گذشتگان موفق عمل کرده است

معاون کل نهاد ریاست جمهوری بیان کرد: در مقایسه با دولت های گذشته دولت آقای روحانی بسیار موفق عمل کرده و اجرای طرح بهداشت و سلامت و مهار تورم و کاهش آن و سیاست خارجی آن از دستاوردهای دولت یازدهم است.

وی اضافه کرد: با همه مشکلات اعتباری دولت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بهداشت و سلامت اختصاص داده شده و به جای اختصاص سهم یارانه ها در بخش صنعت دو برابر درآمد دولت از این محل را به مردم غنی و فقیر داده ایم و امروز به دولت فشار می آورند که افراد غیرنیازمند را حذف کنند اما موقع توزیع آن کسی انتقاد نکرد و مانع نشد.

مدیران باید در مسیر برنامه های دولت حرکت کنند

بانک گفت: متاسفانه گاهی مشاهده می شود که مدیرانی که منتصب دولت هستند به برخی انتقادهای غیرمنصفانه پاسخ نمی دهند و حتی خودشان هم همسو با دولت حرکت نمی کنند که این حرکت پسندیده و قابل قبول نیست.

وی اضافه کرد: مدیران نباید اجازه دهند هر کسی هرچه دلش خواست به دولت بگوید و برای پاسخگویی تکلیفی احساس نکنند زیرا به نظر می رسد عده ای دوست ندارند دولت موفق شود و کارها را بخوبی جلو ببرد.

توسعه دولت الکترونیک ضروری است

این مسئول توسعه دولت الکترونیک را در کاهش مشکلات مردم موثر دانست و تصریح کرد: برای شفاف سازی امور و کاهش هزینه ها و تسریع در امور مردم توسعه دولت الکترونیک ضروری است که این کار می تواند به کاهش فساد اداری نیز کمک موثری کند.

عضو ارشد حزب اعتدال و توسعه در ادامه به نقش احزاب و گروههای سیاسی در توسعه کشور اشاره کرد و افزود: احزاب فقط در انتخابات می توانند جدل سیاسی داشته باشند و در خارج از این بخش باید در کنار یکدیگر با همدلی در پیشرفت کشور نقش آفرین باشند.

بانک اظهارداشت: همه احزاب فارغ از دیدگاههای حزبی و سیاسی باید بتوانند در کنار هم بنشینند و برای توسعه و پیشرفت استان مشارکت کنند تا کارها با سرعت بیشتری اجرایی شود.

معاون کل نهادریاست جمهوری اظهارداشت:مدیران اجرایی باید به دولت باور داشته باشند و در مسیر برنامه های آقای روحانی حرکت کنند و اگر مسیر دیگری غیر از آن را انتخاب کنند پذیرفتنی نیست.

در این مراسم محسن قاسمی به عنوان رئیس مجمع مشورتی توسعه استان قزوین حکم خود را از مرتضی بانک دریافت کرد.