افزایش دانش آموزان دختر روستایی در مراکز شبانه روزی

به گزارش خبرگزاری مهر؛ مهناز احمدی در بازدید از مدارس شبانه روزی شهرستان بهار گفت: باسوادی افراد به ویژه دختران حیات بخشی به افراد است و سواد در اخلاق، تربیت ، بهداشت و سلامت افراد تاثیر گذار است.

مدیرکل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش یکی از سیاست های وزارت آموزش و پرورش را توسعه مشارکت در این وزارتخانه دانست و اظهار کرد: باید در راستای تحقق اهداف تعلیم و تربیت از جنبه های مختلف به بحث مشارکت نگاه شود.

وی گفت: نهاد خانواده و والدین دانش آموزان به عنوان مهم ترین عامل مشارکت در آموزش و پرورش هستند و با کمک انجمن اولیا و مربیان مدارس می توانند در جلب مشارکت آنها به صورت همه جانبه اقدام کنند البته نباید این همکاری را در حد یک کمک مالی محدود کنیم.

احمدی ادامه داد: خود دانش آموزان به عنوان هسته اصلی مدارس از مهم ترین ارکان مشارکت در آموزش و پرورش هستند که از جمله آن می توان به شوراها و تشکل های دانش آموزی اشاره کرد.

مدیرکل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه سیاست دولت تدبیر و امید در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته، افزایش دانش آموزان دختر در مراکز شبانه روزی است، تصریح کرد: باید با تعاملات بالا با اولیا، این مهم را نهادینه و فرهنگ سازی نماییم.