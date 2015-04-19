آرامگاه سعدی در خانقاه او قرار داشت

امیرحسین حکمت نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نشست های پژوهشی در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری هر یکشنبه ۱۰ صبح در اندیشکده فرهنگی و آیینی شیراز برگزار می شود، گفت: یکی از اهداف اندیشکده، پژوهش در میراث فرهنگی، معنوی و گردشگری فارس است.

وی ابراز کرد: این اندیشکده برای بهبود فضای شهری و محلی با هدف تبادل آرا فرهنگی، اجتماعی و گردشگری پا به میدان گذاشته است.

کارشناس میراث فرهنگی افزود: از آغاز ۱۵ پروژه مطالعاتی گردشگری در گروه های مذهبی، فرهنگی و دیگر حوزه ها با همکاری نخبگان هر منطقه در این اندیشکده پیگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه در کارگروه گردشگری اندیشکده به مناسبت یاد روز سعدی نخستین نشست تخصصی که طور عمومی یافته با هدف بیان تاریخچه آرامگاه سعدی و ناگفته های آن برگزار شد.

آرامگاه سعدی شیرازی برخلاف حضرت حافظ در خانقاه او قرار داشت

حکمت نیا سیر تاریخی آرامگاه شیخ اجل سعدی شیرازی را از بدو بنا تاکنون را هم مورد اشاره قرار داد و گفت: برخلاف آنچه پیشتر مطرح می شد از میان سفرنامه ها و متون تاریخی می توان به این پی برد که ماوا و آرامگاه سعدی شیرازی برخلاف حضرت حافظ در خانقاه او قرار داشته درحالی که آرامگاه لسان الغیب در میان گورستانی که با عنوان مصلی شناخته می شود قرار گرفته است.

کارشناس میراث فرهنگی با بیان اینکه سفرنامه های داخلی و خارجی و کتاب های تاریخی روایت های گوناگونی درباره زندگی و احوالات سعدی و آرامگاه شیخ اجل ارایه می کنند، افزود: آنچه آرامگاه سعدی را با شگفتی های رنگارنگی همراه می سازد سرگذشت و سرنوشتی است که برای این بنا و مقبره او در طول تاریخ رقم خورده است.

وی تاکید کرد: شش دهه پس از مرگ سعدی نخستین سند در این باره تنظیم شده است.

حکمت نیا ابراز کرد: سعدی شیرازی هنگام زندگی در دهکده سوکان که جایی برای معبد آناهیتا در نظر گرفته شده بود گوشه نشینی پیشه کرد.