ووشوکاران خراسان رضوی در انتظار احداث خانه ووشو

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زحمتکش روز یکشنبه در تالار جلسات اداره کل ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کمبود اعتبارات تا کنون روند احداث خانه ووشو استان را کند و متوقف کرده است بیان کرد: متاسفانه به واسطه این خلاء بسیاری از مراکز به صورت غیراستاندارد و با مربیان غیرقابل تایید هیئ j نسبت به دایر کردن کلاس های آموزشی اقدام می کنند که موجب بروز مشکلات بسیاری برای خانواده ها شده است.

وی با اشاره به اینکه کمبود اعتبارات و امکانات اعزام بسیاری از تیم ها و ورزشکاران را به رقابت های کشور و لیگ های برتر غیر ممکن کرده است افزود: به رغم پتانسیل های موجود در استان و درخشندگی ورزشکاران این استان در رقابت های ملی اما عدم حمایت مالی مانع شکوفایی بسیاری از استعداد ها در عرصه ملی شده است.

زحمتکش از خراسان رضوی به عنوان یکی از قطب های ورزش ووشو کشور یاد کرد و افزود: همزمان با برگزاری لیگ های مختلف تقاضاهای زیادی برای جذب بازیکنان خراسان رضوی به این هیئت ارسال می شود اما استانی با این قابلیت یک تیم در لیگ برتر ندارد.

هیئت ووشو خراسان رضوی در زمره هیئت های برتر کشور

رئیس هیئت ووشو خراسان رضوی ادامه داد: با وجود کمبود اعتبارات در این حال در سال ۹۳ هیئت ووشو استان جزو ۳ هیئت برتر کشور قرار گرفت.

وی افزود: هیئت ووشو استان در سال ۹۳ با عملکرد خوبی که در برگزاری مسابقات، کسب عناوین ملی و بین‌المللی توسط ووشوکاران استان و برگزاری کلاس‌های آموزشی برای مربیان و داوران داشت به عنوان ۳ هیئت برتر کشور انتخاب شد.

وی افزود: در سال گذشته ۱۳ ورزشکار استان در رده‌های مختلف سنی به اردوی تیم ملی دعوت شدند که نست به مدت مشابه سال قبل پیشرفت قابل توجهی داشته است.

رئیس هیئت ووشو خراسان رضوی ادامه داد: در مسابقات غرب آسیا علی وطن‌خواه و امیر محمدرضایی مؤفق به کسب ۲ طلا و ۳ نقره شدند.

زحمتکش خاطر نشان کرد: از سوی فدراسیون ووشو هادی غمخوار به عنوان برترین مربی سال ۹۳ انتخاب شدند که نشان از پتانسیل بالای هیئت استان در عرصه‌های مربیگری است.

وی اضافه کرد: هیئت‌های مشهد، طرقبه و شاندیز و نیشابور نیز جزو فعال‌ترین هیئت‌ها در سال ۹۳ می‌باشند و امیدواریم با فعال شدن سایر هیئت‌ها بتوانیم سهم بزرگی در همگانی کردن این ورزش رزمی داشته باشیم.

رئیس هیئت ووشو استان گفت: در سال گذشته ۵ نفر از مربیان هیئت در کلاس‌های آموزشی فدراسیون حضور داشتند و ۲ تن از مربیان استان غمخوار و پیغمبری برای آموزش‌های بین‌المللی تکمیلی از سوی فدراسیون اعزام خواهند شد.

لیگ ووشو فعال می شود

دبیر هیئت ووشو خراسان رضوی نیز ر جمع خبرنگاران بیان کرد: پس از ۲ سال وقفه در لیگ استان اردیبهشت ماه امسال فینال لیگ ووشو با نام احسان پیغمبری برگزار خواهد شد.

محمد رستگار مقدم برگزاری ۴ دوره مسابقات تا دی ماه سال ۹۴جاری و برگزاری ۱۰ دوره مسابقات درون سبکی در استان، برگزاری دوره‌های مربیگری درجه ۲ و ۳ و همچنین میزبانی مربیگری درجه یک در سطح استان با مجوز فدراسیون را از جمله برنامه‌های این هیئت در سال جاری عنوان کرد.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۳ هزار ورزشکار سازمان یافته در سال ۹۳ خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۱۳۰ مربی فعال آقا و ۱۲۰ مربی فعال خانم و ۱۲۰ داور خانم و آقا در استان فعالیت می‌کنند.

دبیر هیئت ووشو استان بیان کرد: شهرستان‌های فریمان، تربت‌حیدریه و چناران جزء هیئت‌های نیمه فعال استان هستند که امیدوارم با توجه ویژه این هیئت‌ها را نیز فعال می‌کنم.

وی افزود: در حال حاضر ۷۵ درصد از قهرمانان، مربیان، داوران در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه‌های کشور به صورت تخصصی در رشته تربیت‌بدنی مشغول به تحصیل هستند که در آینده‌ای نه چندان دور می‌توانند در بعد قهرمانی و همگانی هیئت کمک شایانی انجام دهند.

وی از سپیده شاکریان و امیر فضلی به عنوان فنی‌ترین ووشوکاران جهان در بخش ساندا و تالو یاد کرد.

دبیر هیئت ووشو استان ادامه داد: عمده قهرمانان هیئت در حوزه بانوان فعالیت دارند که با توجه به این حوزه می‌توانیم ووشوکاران استان را به درجات بالای قهرمانی برسانیم.