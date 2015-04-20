تجمع اعتراضی جامعه قرآنی به جنایات آل سعود در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم قربانی رئیس سازمان قرآن و عترت(ع) بسیج تهران بزرگ از برگزاری تجمع جامعه قرآنی در محکومیت جنایات آل سعود در یمن خبر داد و گفت: در راستای بزرگداشت شهدای یمن و محکومیت تجاوز به این کشور پیشکسوتان و فعالان قرآنی کشور روز شنبه ۵ اردیبهشت‌ماه از ساعت ۱۸ همزمان با سالروز شکست حمله آمریکا به طبس در میدان فلسطین تهران که نماد مقاومت است تجمع خواهند کرد.

قربانی درخصوص دلایل انتخاب میدان فلسطین برای این تجمع گفت: به این جهت میدان فلسطین برای این تجمع در نظر گرفته شده است که جامعه قرآنی در کنار عموم مردم به جهانیان نشان دهند که مسئله اصلی، آمریکا و رژیم صهیونیستی است و این تجمع با نگاه به حمایت از فلسطین است و نباید توطئه‌های دشمنان، جامعه اسلامی را از مسیر اصلی خود منحرف کند. این تجمع روز شنبه ۵ اردیبهشت‌ماه در میدان فلسطین برگزار می‌شود.

وی درخصوص نهاد‌های مشارکت‌کننده در این برنامه گفت: تاکنون نهاد‌های قرآنی مردمی، اتحادیه‌های تشکل‌ها و مؤسسات، فرهنگسرای قرآن، سازمان قرآن و عترت بسیج، سازمان دارالقرآن، شورای عالی قرآن و تعداد دیگری از نهاد‌های قرآنی برای حضور در این تجمع اعلام آمادگی کرده‌اند.

قربانی با دعوت از اهالی قرآن برای حضور در این تجمع گفت: از همه قاریان، حافظان، اساتید، فعالان و خادمان قرآن کریم دعوت می‌شود تا با حضور در این گرد‌همایی یکبار دیگر پیشتازی خود را درباره مسائل مختلف جهان اسلام ثابت کنند.