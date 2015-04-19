به گزارش خبرگزاری مهر، جواد اللهوردی در خصوص وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق افزود: فوتبال ورزشی غیر استاندارد و غیر قابل پیشبینی است. شاید بتوان گفت جنگ و دوئل است، اصلا معلوم نیست چیست؟ به خاطر همین نمیتوان درباره آن گمانهزنی دقیق کرد.
وی اضافه کرد: وقتی پرسپولیس در آسیا آنگونه عمل میکند و در لیگ به شکل دیگر است، نتیجه همین وضعیت است. جذابیت فوتبال همین است. برای خود من هم خیلی جالب است که چرا این تیم در آسیا با یک شخصیت و ظرفیت دیگری کار میکند ولی در لیگ برتر به این شکل است.
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس همچنین افزود: از این شرایط میتوان درسهای بزرگی گرفت. شاید یکی از عوامل به انگیزه و ظرفیت روحی و روانی متفاوت بچهها مربوط شود. از سوی دیگر در آسیا حریفان شناخت کمتری دارند.
اللهوردی ادامه داد: اگر بخواهم عامل دیگری را مطرح کنم باید به تمرکز بچهها اشاره کنم. بازیکنان وقتی برای بازیهای آسیایی آماده میشوند کمتر درگیر مسائل حاشیهای میشوند و روی کار خود تمرکز دارند.
وی که با سایت باشگاه پرسپولیس گفتگو میکرد، با اشاره به حضور چشمگیر هواداران در بازی با النصر خاطرنشان کرد: فکر میکنم این اتفاق برای مدیران و مسوولان رده بالا حاوی نکات جالبی بود. بعضی میگفتند مردم از فوتبال و از این جوانها بدشان میآید اما معلوم شد اینطور نیست. مردم از مسائل دیگری خسته شدهاند که به ورزشگاه نمیآیند ولی آمادهاند که دوباره ورزشگاهها را پر کنند.
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در پایان گفت: فکر میکنم جمع شدن جوانها در ورزشگاهها خیلی بهتر از این باشد که گرد خیلی مسائل دیگر بچرخند. من امیدوارم پرسپولیس با موفقیت در دو بازی آسیایی بعدی خود و صعود از گروه، این مردم را که جدا از همه مسائل پرسپولیس را صادقانه دوست دارند، خوشحال کنند.
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