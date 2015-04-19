به گزارش خبرگزاری مهر، سرخیو راموس مدافع باشگاه رئال مادرید با گلی که در پیروزی 3 بر یک شنبه شب تیمش مقابل مالاگا به ثمر رساند تعداد گل های خود را به عدد 40 رساند و به این ترتیب او اکنون گلزن ترین مدافع در بین 5 لیگ برتر اروپا در طول یک دهه اخیر است. 26 گل از 40 گل راموس با ضربه سر به ثمر رسیده است.

در لیست گلزن ترین مدافعان، نالدو مدافع برزیلی ولفسبورگ با 37 گل، کریستین ماجو مدافع ایتالیایی ناپولی با 31 گل و جان تری مدافع انگلیسی چلسی با 27 گل در رده های دوم و چهارم قرار دارند.

در تصویر زیر می توانید 10 مدافع گلزن، 5 لیگ معتبر اروپا در یک دهه اخیر را مشاهده کنید: