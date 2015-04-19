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۳۰ فروردین ۱۳۹۴، ۱۸:۱۶

سرخیو راموس گلزن‌ترین مدافع 10 سال اخیر فوتبال اروپا شد

سرخیو راموس گلزن‌ترین مدافع 10 سال اخیر فوتبال اروپا شد

مدافع ملی پوش باشگاه رئال مادرید بیشترین تعداد گل را در 10 سال اخیر در بین بازیکنان هم پست خود به ثمر رسانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرخیو راموس مدافع باشگاه رئال مادرید با گلی که در پیروزی 3 بر یک شنبه شب تیمش مقابل مالاگا به ثمر رساند تعداد گل های خود را به عدد 40 رساند و به این ترتیب او اکنون گلزن ترین مدافع در بین 5 لیگ برتر اروپا در طول یک دهه اخیر است. 26 گل از 40 گل راموس با ضربه سر به ثمر رسیده است.

در لیست گلزن ترین مدافعان، نالدو مدافع برزیلی ولفسبورگ با 37 گل، کریستین ماجو مدافع ایتالیایی ناپولی با 31 گل و جان تری مدافع انگلیسی چلسی با 27 گل در رده های دوم و چهارم قرار دارند.

در تصویر زیر می توانید 10 مدافع گلزن، 5 لیگ معتبر اروپا در یک دهه اخیر را مشاهده کنید:

سرخیو راموس گلزن ترین مدافع اروپا

کد مطلب 2537688

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