از ظرفیت های قانونی استفاده می کنیم/مسئولیت بر عهده شهرداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در جمع معترضان به سگ کشی در شیراز گفت: حیوان آزاری تحت هر شرایطی قابل قبول نیست و از طریق اداره کل محیط زیست استان فارس پیگیر موضوع هستیم.

وی ادامه داد:مدیرکل محیط زیست استان فارس اعلام کرد که سرنخ هایی پیدا شده اما برخی از ابعاد موضوع روشن نیست زیرا شهرداری این مساله را انکار می کند.

ابتکار با تاکید بر این که در حمایت از حقوق حیوانات یک خلاء قانونی وجود دارد گفت: در سازمان حفاظت محیط زیست قوانینی برای حیات وحش وجود دارد اما در خصوص حقوق حیواناتی مانند سگ و گربه قانونی مستقیم دیده نشده است از این رو در تلاشیم چارچوبی قانونی در راستای حمایت از حقوق حیوانات تعریف کنیم تا در زمان وقوع چنین مواردی تکلیف روشن باشد.

سازمان محیط زیست به طور مستقیم در چنین موضوعاتی تکلیف قانونی ندارد

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تمام مسوولیت این مساله برعهده شهرداری است و شوراها و دهیاری ها ناظر بر آن هستند و سازمان محیط زیست به طور مستقیم در چنین موضوعاتی تکلیف قانونی ندارد اما چون مدافع حقوق حیوانات هستیم به این مساله ورود می کنیم و از تمام ظرفیت سازمان برای روشن شدن این مساله استفاده خواهیم کرد.

معاون رییس جمهور تاکید کرد: در برابر احساسات شما و به نتیجه رسیدن مطالباتتان احساس مسوولیت می کنیم و مطمئن باشید این مساله به حال خود رها نمی شود.

ابتکار گفت:با توجه به محدودیت هایی که داریم، سال گذشته بخشنامه ای در زمینه حقوق سگ ها و حیوانات موذی مانند گربه و موش در محیط های شهری تهیه شده است.

وی ادامه داد: با توجه به در نظر گرفتن حقوق این حیوانات اما برخی از آنها از لحاظ بهداشتی تهدید برای جامعه به حساب می آیند، بنابراین نحوه مدیریت این حیوانات بسیار مهم است که اگر حیوانات بیمار به حال خود رها شوند می توانند ناقل بیماری به انسان باشند.