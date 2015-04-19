آغاز مطالعات آبرسانی به ۲۵۶ روستای پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پوررجب با اعلام انجام مطالعات مهندسی مجدد مجتمع های آبرسانی به روستاهای ۵ شهر در استان تهران گفت: در این طرح، مطالعات در ۲۵۶ روستا در شهرستان های پیشوا، رباط کریم، ری، شهریار و ملارد با جمعیتی بالغ بر ۵۵۹ هزار نفر مورد مطالعه فرار می گیرند.

مدیرعامل آبفای روستایی استان تهران ادامه داد: تمامی تاسیسات آبرسانی از جمله ۹۱۸ کیلومتر شبکه توزیع با کلیه تجهیزات و متعلقات، ۴۷۳ کیلو متر خط انتقال آبرسانی ۱۵۲ باب مخزن ذخیره آب به ظرفیت ۳۵ هزار متر مکعب، ۳۱ باب ایستگاه پمپاژ به ظرفیت ۳۵ هزار متر مکعب در روز و ۱۴۰ حلقه چاه، چشمه و قنات مهندسی مجدد خواهند شد.

پوررجب خاطر نشان کرد: به این علت که طراحی و اجرای مجتمع های فوق به سال های قبل از ۷۵ بر می گردد و نیاز به طراحی جدید و دوباره اجرا کردن فرآیندهای تولید، ذخیره و توزیع برای افزایش قابلیت های نگهداری احساس می شود با این روش یعنی مهندسی دوباره می توانیم مستندسازی مجدد سیستم آبرسانی ساختارمند کردن مجدد سیستم اصلاح و به روز کردن ساختار از دیدگاه فنی و مهندسی، برنامه های مناسب برای افق سال ۱۴۲۵ آبفای روستایی تهران داشته باشیم.

وی افزود: با پایان مطالعات مهندسی مجدد در سال ۹۵-۹۴ فصل جدیدی در آبرسانی به روستاها و رضایتمندی مشترکین آغاز خواهد شد. در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت می توانیم با همدلی مشترکین و تلاش و کوشش کلیه همکاران آب و فاضلاب روستایی؛ بهترین خدمات از نظر آبرسانی با کیفیت و کمیت به مردم ارائه بدهیم.