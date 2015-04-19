هوای تهران ناسالم است

دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، غلظت تمام آلاینده ها به جز دی اکسید نیتروژن ، و منو اکسید کربن نسبت به روز گذشته کاهش داشته است.

به گفته وی، در حال حاضر میانگین غلظت به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در بیشتر ایستگاه ها فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در شرایط ناسالم است.

مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: در حال حاضر ایستگاه پارک قائم با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون روی عدد ۱۳۹ آلوده ترین منطقه پایتخت هستند.

حسینی اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای فردای پایتخت حاکی از آسمانی کمی ابری دربعضی ساعات غبار آلود به تدریج همراه با افزایش ابر و گاهی بارش پراکنده و وزش باد است به این ترتیب انتظار می رود هوای پایتخت در شرایط نا سالم باقی بماند.

وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در منطقه ناسالم برای گروه‌های حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی - ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.